Госдепартамент рассказал о нарушениях прав человека в России

Политическая система России является сильно централизованной и авторитарной, доминирующую роль в ней играет президент Владимир Путин. Военная оккупация и попытка аннексии Крыма негативно повлияла на ситуацию с правами человек на полуострове. Россия продолжает вооружать сепаратистов на востоке Украины, а также оказывать им военную помощь. Многие граждане Украины в России являются политзаключенными. Наиболее серьезные случаи нарушений прав человека в России в 2017 году были связаны с внесудебными расправами, в том числе над членами ЛГБТ-сообщества в Чечне, пытками и использованием карательной психиатрии, тяжелыми и опасными условиями содержания в тюрьмах, использованием "антиэкстремистского" законодательства для подавления инакомыслящих, репрессиями в отношении журналистов и блогеров, а также коррупцией "на всех уровнях и этажах власти".

Такие оценки даны в докладе Госдепартамента США о ситуации с правами человека в России, опубликованном накануне.

Особое внимание в докладе уделено ситуации в Чечне. В нем подробно рассказано о преследованиях и убийствах геев в этой республике и об атмосфере безнаказанности, которой пользуется, по оценке внешнеполитического ведомства США, глава Чечни Рамзан Кадыров и его подчиненные.

В докладе также говорится о случаях незаконного задержания и пыток, подробно рассказана история журналиста Али Феруза, которому грозила депортация в Узбекистан. Отмечено, что более 100 человек внесено правозащитниками в список политзаключенных. В докладе обращается внимание на преследования оппозиционера Алексея Навального и его сторонников. Подробно рассказано об ограничениях свободы слова, в том числе в Интернете, а также об ограничениях на работу неправительственных организаций, отнесенных к так называемым "иностранным агентам".

В пятницу Госдепартамент опубликовал ежегодный доклад о ситуации с правами человека в 199 странах и территориях.