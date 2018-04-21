Сирийские повстанцы покидают еще один анклав вблизи Дамаска

Сирийские повстанцы покидают еще один район в окрестностях Дамаска, который они удерживали несколько лет. Под угрозой наступления правительственных сил бойцы вооруженной оппозиции согласились вместе с членами семей выехать из нескольких городов в регионе Восточный Каламун на север Сирии. Территория перейдет под контроль сил Башара Асада. Соглашение достигнуто при участии России. Об этом сообщает официальный Дамаск и Сирийский центр мониторинга прав человека.

Новый успех войск Асада последовал всего через неделю после того, как они окончательно установили контроль над пригородом Дамаска Восточная Гута. Повстанцы согласились его покинуть после массированных бомбежек и - как утверждает сирийская оппозиция и страны Запада - применения химического оружия в городе Дума.

Правительственные войска также штурмуют район Ярмук на юге Дамаска, который контролирует признанная в России террористической группировка "ИГ".

После того, как повстанцы покинут Восточный Каламун, под их контролем останется только анклав в провинции Хомс, о судьбе которого также ведутся переговоры, а также территории на севере, юге и северо-востоке страны, у границ с соседними государствами. Вся центральная Сирия впервые с начала гражданской войны окажется под контролем режима Башара Асада.