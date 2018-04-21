В Армении в субботу задержаны около 70 человек

Около 70 участников акций протеста задержаны в субботу в Армении. Таковы последние данные полиции.

Полиция Армении заявила, что будет пресекать "несанкционированные собрания".

В Ереване, а также других городах страны с утра субботы возобновились массовые антиправительственные акции протеста. Это уже девятый день протестов против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром.

Протестующие блокируют проезд автомобилей по главным улицам и правительственные здания.

Серж Саргсян в субботу выступил с обращением, в котором призвал лидера протестов депутата Никола Пашиняна сесть за стол переговоров.

Пашинян, однако, отверг этот призыв, ссылаясь на мнение участников протестов. По его словам, он готов обсуждать с Саргсяном только сроки и условия отставки премьера. Лидер протестов подчеркнул, что они носят и будут носить мирный характер.

Протестующие обвиняют Сержа Саргсяна в том, что он не выполнил своего обещания – не претендовать на пост премьер-министра после окончания своего второго пятилетнего срока на посту президента.