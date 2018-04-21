Чистый четверг Юрия Дмитриева. Фильм Андрея Киселева

Глава карельского "Мемориала" историк Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Поводом для возбуждения дела по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии стали фотографии обнаженной приемной дочери в его компьютере. Дмитриев говорил, что фиксировал физическое развитие девочки на случай претензий со стороны органов опеки. "Мемориал" считает, что дело было сфабриковано и что причиной преследования была профессиональная деятельность Дмитриева – восстановление памяти о жертвах сталинских репрессий.

Больше года Дмитриев провел в СИЗО. 27 января его выпустили под подписку о невыезде. 5 апреля 2018 года Юрий Дмитриев был оправдан. (Его признали при этом виновным в хранении оружия – из-за найденных у него при обыске фрагментов ружья – и назначили ограничение свободы сроком на 3 месяца – после учета времени, когда он находился в заключении или под подпиской о невыезде.)

Глава карельского "Мемориала" в ожидании приговора и сразу после него – в фильме Андрея Киселева "Чистый четверг".

Получать уведомления о новых фильмах проекта "Признаки жизни" по электронной почте