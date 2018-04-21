Евродепутаты призвали коллег не посещать ЧМ-2018 в России

Правительства Исландии и Великобритании объявили, что их представители не поедут на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Такое решение принято в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В субботу, 20 апреля, 60 евродепутатов опубликовали открытое письмо с призывом к правительствам всех стран ЕС не посещать чемпионат.

Покушение в Солсбери депутаты называют "новейшей главой" высокомерного отношения Путина к европейским ценностям. Авторы письма осуждают "бомбардировки школ, больниц и жилых кварталов в Сирии, военное вторжение в Украину, систематические хакерские атаки, кампании дезинформации, вмешательство в выборы, попытки ослабить и дестабилизировать ЕС".

"Наши правительства должны не поддерживать авторитарный и антизападный путь президента России, а вместо этого бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России и выступать в поддержку защиты прав человека, демократических ценностей и мира", - резюмируют евродепутаты.

Инициировала этот призыв представитель фракции "зеленых" от Германии Ребекка Хармс, входящая в делегацию Европарламента по сотрудничеству с Россией. Письмо подписали 60 депутатов из 16 стран ЕС, представляющие пять разных фракций. Всего в Европарламенте 751 депутат.