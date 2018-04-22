В Москве и Подмосковье из-за непогоды погибли два человека - девочка-подросток, пострадавшая из-за падения мусорного контейнера, а также человек, на которого в Мытищах упала снесенная ветром бытовка. Департамент здравоохранения столицы сообщал, что в общей сложности пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы - трое детей и 11 взрослых. Среди пострадавших - трехмесячный ребенок.

Как сообщает ТАСС, большинство пострадали от "падения деревьев и неустойчивых или слабо зафиксированных конструкций". Российский гидрометеорологический центр выпустил предупреждение об "Оранжевом" статусе опасности для Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил в Twitter, что 12-летняя девочка была убита и выразил соболезнования родителям. Он также добавил, что ветер будет усиливаться и просил родителей не позволять детям выходить из дома.

Власти Москвы сообщают, что прервано автомобильное движение и отменены полеты авиации. 22 апреля сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям сказал, что в около 900 городов в центральных регионах России в том числе - Владимире, Иваново, Твери, Смоленске, Рязани, Москве и Туле из-за сильных ветров происходили перебои в электроснабжении.