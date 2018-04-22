В Кабуле при взрыве погибли более 30 человек, более 50 ранены

В столице Афганистана, Кабуле, произошёл теракт, при котором погибли более 30 человек и более 50 ранены. Смертник взорвал бомбу в центре города. Об этом сообщает МВД Афганистана.

Запрещенная в РФ экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв, сообщает Рейтер со ссылкой на информационное агентство AMAQ.

Как сообщил представитель министерства здравоохранения, взрыв, совершенный террористом-смертником в поясе шахида, привел к гибели по меньшей мере 31 человека и ранил еще 54 человека.



Нападение произошло в центре выдачи документов для избирателей. Туда жители города приходили для регистрации перед выборами в парламент, намеченными на октябрь. Среди жертв теракта множество женщин и детей. Очевидцы заявляют, что погибших может быть намного больше, чем сообщают власти.