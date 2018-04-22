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В Хьюстоне похоронили бывшую первую леди США Барбару Буш

Похоронный кортеж Барбары Буш на улицах Хьюстона

В Хьюстоне около полутора тысяч человек приняли участие в похоронах супруги 41-го президента США Барбары Буш.

Бывшие президенты США Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший на похоронах
Бывшие президенты США Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший на похоронах

В епископальной церкви святого Мартина в Хьюстоне среди присутствовавших были экс-президенты Джордж Буш-старший, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама, а также члены их семей. На церемонии присутствовали десятки бывших сотрудников американской администрации, в частности, бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший глава Пентагона Роберт Гейтс. На панихиду прибыла также нынешняя первая леди Меланья Трамп. Дональд Трамп на похороны не приехал, чтобы, как сообщил он в твиттере, "не создавать неудобств дополнительными мерами безопасности".

Барбара Буш умерла на 93-м году жизни. Она страдала от хронических заболеваний легких и сердца. Бывшую первую леди США похоронили на территории библиотеки имени Джорджа Буша-старшего. Барбара Буш пользовалась любовью среди жителей США за свою мудрость в отношении мужа и двух сыновей – один из которых стал президентом, а другой губернатором штата Флорида. В бытность Джорджа Буша-младшего президентом ее называли Первой матерью США.

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