В Псковской области разбили окна в доме депутата-яблочника

В Псковской области 21 апреля, около 23 часов неизвестные бросили два кирпича в окна дома Светланы Васильковой, депутата Пустошкинского районного Собрания от партии "Яблоко", сообщает пресс-служба псковского отделения партии. Камнями было разбито стекло в спальне, сама депутат не пострадала.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, это уже третье нападение на дом Светланы Васильковой: первый раз окна в доме депутата были разбиты ночью 4 августа 2017 года, во второй — 3 марта 2018 года.

После каждого нападения Светлана Василькова обращалась в полицию, а лидер псковского регионального отделения "Яблока" Лев Шлосберг писал запрос на имя начальника УМВД по Псковской области. До сих пор виновные не найдены, а полиция предыдущие два раза отказала в возбуждении уголовного дела. Не удалось задержать нападавших и 21 апреля: в этот день было отключено уличное освещение во всей Пустошке.

После третьего нападения Лев Шлосберг потребовал от главы УМВД объединить все три эпизода в один материал проверки. "Если псковская полиция не приступит к исполнению своих обязанностей, обращение будет направлено министру внутренних дел РФ", - заявил депутат Псковского областного собрания.

И Лев Шлосберг, и сама Светлана Василькова связывают нападения с профессиональной депутатской деятельностью. Депутат от партии "Яблоко" известна своей независимой позицией и постоянным контролем за деятельностью администрации района, напоминает пресс-служба Псковского "Яблока".

Нападение произошло накануне отчета главы Пустошкинского района Юрия Жукова о работе в 2017 году.