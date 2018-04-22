Нацболы выиграли дело в Европейском суде по правам человека

Активисты запрещенной в России Национал-большевистской партии (НБП), осужденные в 2005 году за массовые беспорядки в здании справочной администрации президента РФ, выиграли в Европейском суде по правам человека иск к России.

В воскресенье адвокат "лимоновцев" Дмитрий Аграновский сообщил Интерфаксу, что суд признал нарушенными в отношении 24 заявителей право на свободу слова, свободу собрания, на справедливое судебное разбирательство и присудил в качестве компенсации каждому из них по 12,5 тысячи евро.

Тверской суд Москвы 8 декабря 2005 года приговорил 39 активистов НБП, участвовавших в акции протеста, на сроки от 1,5 до 3,5 лет лишения свободы. Суд признал всех подсудимых виновными в участии в массовых беспорядках.



14 декабря 2004 гола активисты НБП ворвались в здание справочной администрации президента РФ на улице Ильинка в Москве. И, как отмечалось в приговоре, "грубо нарушили общественный порядок, пренебрегая общепринятыми нормами поведения, устроили массовые беспорядки, препятствуя сотрудникам приемной выполнять свои обязанности".

Как уточнил Аграновский, в ЕСПЧ обратились только 24 из 39 осужденных.