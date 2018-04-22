Генпрокуратура Армении подтвердила задержание депутатов от оппозиции

Генеральная прокуратура Армении в воскресенье подтвердила, что оппозиционные депутаты Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян задержаны за незаконное проведение собраний. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры. Сообщается, что Пашинян, Микаелян и Мирзоян грубо нарушили общественный порядок, несмотря на многочисленные призывы полиции. "Они были задержаны на месте преступления", – говорится в заявлении.



Как требует закон Армении, сообщает ТАСС, о задержании депутатов был проинформирован спикер парламента Ара Баблоян. Если через 72 часа прокуратура выдвинет обвинение, то для ареста депутатов понадобится специальное заседание парламента для лишения подозреваемых депутатской неприкосновенности.

Депутаты были задержаны в воскресенье после продолжающихся в Ереване несколько дней протестов и массовых беспорядков против возвращения к власти премьер-министра Сержа Саргсяна, который после проведения конституционных реформ укрепил свою власть и с поста президента перешел на пост главы правительства.

Тысячи сторонников Пашиняна прошли по Еревану, выкрикивая его имя. Марш возглавлялся четырьмя священниками в облачении, сообщает Радио Азатутюн.