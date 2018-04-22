Вселенский патриархат начинает процедуры для предоставления автокефалии УПЦ

Святой и Священный синод Вселенского патриархата в Константинополе начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко. Накануне Синод принял к рассмотрению обращение главы государства к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине, а также постановление Верховной Рады в его поддержку и соответствующие обращения иерархов украинских православных церквей - УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Еще одна церковь – УПЦ Московского патриархата, часть Русской православной церкви, раскритиковала такую инициативу украинских властей. Отдел внешних церковных связей Московского патриархата опубликовал 21 апреля заявление, в котором назвал обращение президента Украины и парламента к патриарху Варфоломею "превышением власти".

Выступая 19 апреля в Верховной Раде, Петр Порошенко сравнил создание независимой от Москвы украинской церкви со стремлением государства вступить в Европейский Союз и НАТО и заявил, что “это вопрос нашей безопасности и обороны в гибридной войне, потому что Кремль рассматривает российскую церковь как один из ключевых инструментов влияния на Украину”. Ожидается, что решение о возможности получения автокефалии для украинской православной церкви может быть принято в Константинополе к 1030-летию крещения Киевской Руси, то есть до 28 июля нынешнего года.