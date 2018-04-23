Бумажная эскадрилья: социальные сети об акции в защиту свободы Интернета

В затяжной битве за Телеграм одна из сторон решила дать небольшое сражение - правда, его итоги вызывают чувство лёгкой неловкости.
Но обо всём по порядку. Павел Дуров призвал сторонников "свободного интернета" на своеобразную акцию.
Слушайте, а у меня отличная идея появилась для тех, кто бы хотел сегодня поддержать Telegram и запустить бумажный самолетик в 19.00 вечера, но по каким-то техническим причинам сделать этого не смог, не успел, пропустил и т.д.
Давайте выкладывать селфи с самолетиками! Это красиво, экологично и безопасно!
Запускаю хэштэг #СелфисСамолетиком
Выкладывайте фотки у себя и тут в комментариях. Посмотрим друг на друга :) Заодно, похвастайтесь своими бумажными поделками (15 лет не собирал самолетик)
А Роскомнадзору - позор!
Берёте лист бумаги. Сгибая углы под 45%, вы мастерите нос самолета. После этого нужно сделать два продольных сгиба, формируя крылья самолета и его стремительный облик. Затем следует подняться на самый высокий этаж вашего здания и выкинуть получившийсясамолётик из окна, не забыв прикрепить к нему главу Роскомнадзора Жарова
Однозначные итоги акции подвести сложно. Павел Дуров, кажется, доволен и готовится флешмоб повторить.
Свидетельства очевидцев сильно разнятся.
Я насчитал шесть самолётиков, но три вылетели из одного окна. Мой был седьмой. Какая ваша статистика?
В периметре дома найдено 10 бумажных самолётиков. Мой в их числе.
За Телеграм! За Дурова! На Кремль!
У нас во дворе полтора десятка самолетиков примерно, мы 2 выпустили. Считаю, флешмоб зашел и Дуров крут #telegram
Вышел из дома ровно в 8 вечера и прошёлся по своему кварталу. Собрал 19 самолётиков: большинство сделано из обычной белой бумаги, один из листа с нотами, один из тарифов банка ВТБ, 5-7 креативных с рисунками и надписями в поддержку Telegram, один из распечатки книги "Кодекс братана"))) Поместил все в специальный контейнер для макулатуры.
Нашли в окрестностях дома 10 самолётиков. Своих двух не нашли :)
Неудивительно: у нас есть чат дома в Telegram, там больше 700 участников.
#телеграмживи #digitalresistance
Ну, что, прошлась в 7 часов вокруг дома. Со стороны улицы лично видела запуск трех самолетиков, причем, два были из одного окна. Со стороны двора нашла два самолетика. Потом к трем самолетикам на улице как-то присоединился четвертый. Итого - шесть.
Наверное, Дуров представлял это так. Высотки новостроек от Урбан-групп, например. Не спальный район в Мытищах же, не та ЦА. Во дворе домов возятся в песочницах малыши, паркуются редкие машины, тишина, лень - выходной.
И, вдруг, ровно в 19.00, распахиваются окна, и стая белых самолётиков взмывает в небо.
У нас было так. Матвей играл в плейстейшн. Чуть опоздал, вскочил делать самолётик. Начался мокрый снег, поднялся ветер. Двор серых пятиэтажек заметало. Единственный самолётик сначала швырнуло обратно в окно. Со второй попытки он в мокром пике упал вниз, на клумбу.
На мои вялые "бубубу, это придумал подросток для подростков", Матвей ответил: ну, и что. Зато Дуров классный подросток.
Я согласна.
Шла по улице - ни одного бумажного самолетика. Или телеграм у нас не поддерживают. Или погода нелетная)) Бумажного мусора много, но весь - недуровский, наш.
Обозревал с балкона на 9 этаже в 19.00
Самолетики не летают. На Беляеве живут одни рабы.
Итак, самолётиков было довольно мало, но при этом неожиданно оказалось много людей, обеспокоенных чистотой российских городов.
Отличная идея - на следующий день после субботника бумажные самолетики из окон запускать. Кто генератор этого бреда?
Я за свободу интернета и против любых ограничений - как интернета, так и свободы.
Но это ничего, что бумажные самолетики кто-то должен будет убирать?.. И что, красиво выпущенные, они на улице превращаются в мусор?
Мне кажется, у свободы таких последствий не бывает.
И про флешмобы. Поскольку сегодня день рождения Ильича, предлагаю запускать из окна бревно. По запустившим бумажный самолётик.
Много издёвок над самим Дуровым и участниками акции.
У Дурова, конечно, короткая память.
Лет 5 назад я фотографировал как он самолетики из окна офиса VK пускал. Кадры до сих пор гуляют по сети.
Проблема в том, что те самолетики были из пятитысячных купюр.
Видимо, это казалось ему нормальным и веселым.
И сейчас он использует тот же "ход".
А помните, как в мае 2012 года сам Дуров запускал из окна офиса "Вконтакте" на Невском проспекте бумажные самолетики с прикрепленными к ним пятитысячными купюрами?
Он, конечно, герой, но при всем к нему уважении, мог бы что-нибудь другое придумать.
Ну и вообще - характер акции вызывает недоумение даже у вполне сочувствующих комментаторов.
Не, вы как хотите, а бумажный самолётик мне делать не из чего. Разве что из туалетной бумаги. Или из книжки страницу выдрать.
И ещё у меня сетки на окнах.
А если снять сетку и всё-таки запустить, кто его увидит? С одной стороны у меня внутренний двор, там из живых сейчас одни улитки. С другой улица. Неасфальтированная. Через улицу живёт семья чеченцев с семью детьми. Судя по тому, что дети всё время торчат на этой неасфальтированной улице и со скуки бьют палками землю, что такое Telegram, они не знают.
По поводу отчаянного по своей смелости флеш-моба в защиту Telegram "запусти в окно бумажный самолетик в 19:00 вечера" предлагаю еще более радикальный до революционности флэшмоб "сложи пальцами фигу в кармане в полночь" - испугаем власть волной всеобщего народного гнева!
Бумажные самолетики -это прекрасно. Ярость, борьба, солидарность, протест. Но все же недостаточно. Нужно еще вечером в 21.00 показать выключенному ТВ средний палец ( фак) и тихонько прошептать - <хрен> вам всем. Но только при выключенном телике, а то мало ли что.
А можно не только анонимно пускать самолетики из форточек в поддержку Дурова. Можно в морской бой поиграть против украденных выборов. Сказочку написать в поддержку брата Навального. Ну и классическое, уточек в ванной попускать против коррупции.
Российский протест не просто суров, он беспощаден.
Увидят из Кремля в небе над Москвой миллионы бумажных самолетиков, буревестников революции, взбзднут праведного народного гнева и разбегутся кто куда… Это же очевидно!
Можно ли придумать акцию тупее, чем самолетики в поддержку Телеграма? Думаю, скоро увидим, что можно. Но придумать будет непросто.
Самолётик я не бросил - и с утра Телега только через vpn.
Ох уж это протестное движение.
- Кто мы?
- Либеральная оппозиция!
- Чего мы хотим?
- Свергнуть Путина!
- Что для этого нужно?
- Белые ленточки!
- <Ерунда>! Не помогло...
- Белые шарики!
- <Ерунда>! Не помогло...
- Креативные плакатики!
- <Ерунда>! Не помогло...
- Митинги в загоне!
- <Ерунда>! Не помогло...
- Выборы муниципальных депутатов!
- <Ерунда>! Не помогло...
- Желтые уточки!
- <Ерунда>! Не помогло...
- Самолетики!
- УРА! САМОЛЕТИКИ!
Вместо самолетика сбросил бомбочку с водой. Так интереснее. Хотел еще дымовуху в подъезде сделать, но ни одной линейки не нашел.
Прекратите писать про то, что самолетики это протест против мракобесия, глупости, тирании и так далее.
Протест это действие, ведущее к изменению ситуации. Или хотя бы к попытке изменения ситуации.
Самолетики <совершенно> ни к чему не ведут. Самолетики всего лишь доказывают, что те кто считают себя не стадом, не такими, как все и так далее, на самом деле и такие, как все, и стадо. Просто с другим пастухом.
В детстве в хоре мы пели песню про умирающую от облучения японскую девочку:"тебе я бумажные крылья расправлю, лети мой журавлик к далекой стране..."
Понятно, что все эти самолетики, чистой воды фрондёрство. Фронда осталась в истории куртуазным перформансом принцев с привлечением широких народных масс в качестве группы поддержки.
Так и тут все закончится ничем. Какими-то кулуарными договоренностями Усманова с Дуровым.
И кстати, журавлики девочке не помогли: она умерла.
Сказал же им Павел, «я уже мстил за обиду своих хостеров, больше уже не хочу мстить, — хочу только взять с вас небольшую дань и, заключив с вами мир, уйду прочь». Москвичи же спросили: «Что хочешь от нас? Мы рады дать тебе валюты и нефти». Он же сказал: «Нет у вас теперь ни валюты, ни нефти, поэтому прошу у вас немного: дайте мне от каждого двора по три бумажных самолётика. Вы же изнемогли без интернета, оттого и прошу у вас этой малости». Москвичи же, обрадовавшись, собрали от двора по три бумажных самолётика и послали к Павлу с поклоном. Павел же сказал им: «Вот вы и покорились уже мне и моему дитяти, — идите в город, а я завтра отступлю от него и пойду в свой город». Москвичи же с радостью вошли в город и поведали обо всем людям, и обрадовались люди в городе. Павел же, раздав воинам по бумажному самолётику, приказал привязывать к каждому трут, завертывая его в небольшие платочки и прикрепляя ниткой к каждому. И, когда стало смеркаться, приказал Павел своим воинам пустить самолётики обратно в Москву. И так загорелись, и не было двора, где бы не горело, и нельзя было гасить, так как сразу загорелись все дворы. И побежали люди из города, и приказал Павел хватать их. А как взял город и сжёг его, городских же старейшин забрал в плен, а прочих людей убил, а иных отдал в рабство мужам своим, а остальных оставил платить дань.
И возложил на них тяжкую дань: две части дани шли в Киев, а третья в Вашингтон, и копеечка на Яндекс-кошелёк Бабченко.
Я вот вспоминаю 2007. Как мы были помоложе и с совсем молодыми организовывали Марши несогласных. Не было тогда никаких фейсбуков , твиттеров и телеграммов. Клеили стикеры, писали на сайтах. Не было одного вождя,который придумывал марши. Собирали оргкомитет и проводили. И никаких самолётиков или белых шариков. Потом такая же стратегия -31. Предельно жестко и предельно смело. А потом все сдулось. Превратилось в белые шарики на площадях. Теперь ужесамолётики из окон.
Настроение такое, что можно возрождать марши несогласных... только некому. Половина в эмиграции. С половиной (нацболами) нас развёл Крым. Ещё часть занимается местным самоуправлением (я, Константин Янкаускас, Илья Яшин) - это лучшая альтернатива. А молодые действуют по призыву, а не самостоятельно. Да и страшно призывать молодёжь действовать самостоятельно. Теперь за это сажают...
Но ощущение, что настало время Маршей несогласных, все равно есть. Уж больно самолетики выглядят беспомощными...
Дуров генерирует фан не хуже, чем Навальный , но при этом всё делает сам, ходить на митинги не заставляет, деньги не собирает, а раздаёт, у своих сторонников просит только запускать самолётки.
В общем, идеальный лидер для российской оппозиции.
Последний твит - вроде как шутка, но некоторые пишут об этом же вполне серьёзно.
Но дадим слово и защитникам акции
Никто не заметил. А на самом деле Телеграм стал первой большой IT компанией, анонсировавшей акцию протеста. И, заметим, не в онлайне, а офлайн. Да, пусть это только самолетик из окна, но ведь и акция всего на седьмой день блокировки. Интересно что будет на семьдесят седьмой
Закончатся самолетики – и дальнейший выбор остается небольшим. Либо бумажный пароход, либо буденовка из газеты. «И повторится все, как встарь», - сказал поэт совсем по другому поводу.
Хорошая акция Дурова с бумажными самолетиками, которые надо бросать из окно в поддержку свободного интернета.
Можно заметить, что с точки зрения мобилизации сетевой аудитории работают только очень простые сценарии-инструкции. Бросай кеды на фонари, голосуй за любую другую партию, бумажный самолетик в окно в семь вечера.
Последний сценарий выгрышен в любом случае. Если ты одинок и в соседних окнах ничего такого не видишь, значит ты и есть Сопротивление - об этом тебе намекает серая действительность вокруг. Если тебе больше повезло с районом, то ты, наоборот, наблюдаешь единение и гражданский протест. Студенты Вышки, говорят, забросали самолетиками дворы общежитий. Эко-веган Дуров, кстати, тут же просит пойти и убраться.
В лице Дурова российские власти столкнулись с интересной проблемой. Гранды вроде Google, чей главный сайт, кстати, заблокирован в России со вчерашнего вечера (но большинство сервисов пока работает), конечно, в политическом активизме участвовать бы не стали, тем более призывать к нему. Если Google откажется от нейтральности, это может сильно ударить по его рыночным интересам. Одно дело "ценности корпорации", а совсем другое вписываться в конкретные политические кампании в третьих странах.
А вот у Дурова уникальная ситуация - его платформа достаточно крупная, чтобы иметь ресурсы для борьбы, и ему лично очень выгодно быть участником триллера "Нео против агента Жарова" - это позитивно сказывается на ICO грядущей крипотовалюты в мире. По сути, тут власти сглупили - нельзя одновременно уничатожать гордый мессенджер, хвастающийся своей независимостью, и ссориться со всеми правительствами мира. В итоге изобретена машина по переработке политического активизма за свободный интернет в России в деньги инвесторов на Западе. Чем веселее Дуров борется, тем богаче становится.
Инструкция с самолетиком, которая была отправлена 15 млн российским подписчикам Telegram, очень простая. Так что хочется поиронизировать, уже в дежурном ключе. Что теперь заблокирует Роскомнадзор - бумагу, окна?
При этом ключевой политический в этой истории заключается в том, что протест теперь локализован в частном пространстве. Люди не вышли бы за свободный интернет на улицу, даже если бы Дуров попросил. Страшно, холодно, мне что больше всех надо, что ли etc. Это аръергардный бой - граждане заперлись в своих квартирах, и оттуда показывают умеренно неприличный жест начальству. Примерно с таким же успехом в знак протеста можно ругать власти на кухнях. Самолетик Дурова несет нас назад, в те времена, когда публичной политики не было вовсе.
Самое смешное, что над идеей запуска бумажных самолетиков в окно сейчас громче всего глумятся такие феноменальные персонажи, у которых очень здравой и полезной идеей считается запуск денег в Навального.
Хотя, если смотреть по сути, разницы абсолютно никакой, разве чтосамолетики дешевле обходятся.
Но если нет разницы, зачем платить больше?
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