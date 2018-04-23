Бумажная эскадрилья: социальные сети об акции в защиту свободы Интернета

В затяжной битве за Телеграм одна из сторон решила дать небольшое сражение - правда, его итоги вызывают чувство лёгкой неловкости.

Но обо всём по порядку. Павел Дуров призвал сторонников "свободного интернета" на своеобразную акцию.

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Самсон Шоладеми:

Слушайте, а у меня отличная идея появилась для тех, кто бы хотел сегодня поддержать Telegram и запустить бумажный самолетик в 19.00 вечера, но по каким-то техническим причинам сделать этого не смог, не успел, пропустил и т.д.

Давайте выкладывать селфи с самолетиками! Это красиво, экологично и безопасно!

Запускаю хэштэг #СелфисСамолетиком

Выкладывайте фотки у себя и тут в комментариях. Посмотрим друг на друга :) Заодно, похвастайтесь своими бумажными поделками (15 лет не собирал самолетик)

А Роскомнадзору - позор!

Максим Дбар:

Берёте лист бумаги. Сгибая углы под 45%, вы мастерите нос самолета. После этого нужно сделать два продольных сгиба, формируя крылья самолета и его стремительный облик. Затем следует подняться на самый высокий этаж вашего здания и выкинуть получившийсясамолётик из окна, не забыв прикрепить к нему главу Роскомнадзора Жарова

Однозначные итоги акции подвести сложно. Павел Дуров, кажется, доволен и готовится флешмоб повторить.

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Свидетельства очевидцев сильно разнятся.





Сергей Аксёнов:

Я насчитал шесть самолётиков, но три вылетели из одного окна. Мой был седьмой. Какая ваша статистика?

Виталий Аверин:

В периметре дома найдено 10 бумажных самолётиков. Мой в их числе.

За Телеграм! За Дурова! На Кремль!

Олег Снов:

У нас во дворе полтора десятка самолетиков примерно, мы 2 выпустили. Считаю, флешмоб зашел и Дуров крут #telegram

Глеб Туманов:

Вышел из дома ровно в 8 вечера и прошёлся по своему кварталу. Собрал 19 самолётиков: большинство сделано из обычной белой бумаги, один из листа с нотами, один из тарифов банка ВТБ, 5-7 креативных с рисунками и надписями в поддержку Telegram, один из распечатки книги "Кодекс братана"))) Поместил все в специальный контейнер для макулатуры.

Пётр Карманов:

Нашли в окрестностях дома 10 самолётиков. Своих двух не нашли :)

Неудивительно: у нас есть чат дома в Telegram, там больше 700 участников.

#телеграмживи #digitalresistance

Наталья Райбман:

Ну, что, прошлась в 7 часов вокруг дома. Со стороны улицы лично видела запуск трех самолетиков, причем, два были из одного окна. Со стороны двора нашла два самолетика. Потом к трем самолетикам на улице как-то присоединился четвертый. Итого - шесть.

Анна Кастальская:

Наверное, Дуров представлял это так. Высотки новостроек от Урбан-групп, например. Не спальный район в Мытищах же, не та ЦА. Во дворе домов возятся в песочницах малыши, паркуются редкие машины, тишина, лень - выходной.

И, вдруг, ровно в 19.00, распахиваются окна, и стая белых самолётиков взмывает в небо.

У нас было так. Матвей играл в плейстейшн. Чуть опоздал, вскочил делать самолётик. Начался мокрый снег, поднялся ветер. Двор серых пятиэтажек заметало. Единственный самолётик сначала швырнуло обратно в окно. Со второй попытки он в мокром пике упал вниз, на клумбу.

На мои вялые "бубубу, это придумал подросток для подростков", Матвей ответил: ну, и что. Зато Дуров классный подросток.

Я согласна.

Татьяна Снегирева:

Шла по улице - ни одного бумажного самолетика. Или телеграм у нас не поддерживают. Или погода нелетная)) Бумажного мусора много, но весь - недуровский, наш.

Максим Соколов:

Обозревал с балкона на 9 этаже в 19.00

Самолетики не летают. На Беляеве живут одни рабы.





Итак, самолётиков было довольно мало, но при этом неожиданно оказалось много людей, обеспокоенных чистотой российских городов.

Андрей Ястребов:

Отличная идея - на следующий день после субботника бумажные самолетики из окон запускать. Кто генератор этого бреда?

Марина Королёва:

Я за свободу интернета и против любых ограничений - как интернета, так и свободы.

Но это ничего, что бумажные самолетики кто-то должен будет убирать?.. И что, красиво выпущенные, они на улице превращаются в мусор?

Мне кажется, у свободы таких последствий не бывает.

Галина Гавриленко:

И про флешмобы. Поскольку сегодня день рождения Ильича, предлагаю запускать из окна бревно. По запустившим бумажный самолётик.

Много издёвок над самим Дуровым и участниками акции.

Матвей Алексеев:

У Дурова, конечно, короткая память.

Лет 5 назад я фотографировал как он самолетики из окна офиса VK пускал. Кадры до сих пор гуляют по сети.

Проблема в том, что те самолетики были из пятитысячных купюр.

Видимо, это казалось ему нормальным и веселым.

И сейчас он использует тот же "ход".

Лев Симкин:

А помните, как в мае 2012 года сам Дуров запускал из окна офиса "Вконтакте" на Невском проспекте бумажные самолетики с прикрепленными к ним пятитысячными купюрами?

Он, конечно, герой, но при всем к нему уважении, мог бы что-нибудь другое придумать.

Ну и вообще - характер акции вызывает недоумение даже у вполне сочувствующих комментаторов.

Денис Яцутко:

Не, вы как хотите, а бумажный самолётик мне делать не из чего. Разве что из туалетной бумаги. Или из книжки страницу выдрать.

И ещё у меня сетки на окнах.

А если снять сетку и всё-таки запустить, кто его увидит? С одной стороны у меня внутренний двор, там из живых сейчас одни улитки. С другой улица. Неасфальтированная. Через улицу живёт семья чеченцев с семью детьми. Судя по тому, что дети всё время торчат на этой неасфальтированной улице и со скуки бьют палками землю, что такое Telegram, они не знают.

Вадим Лукашевич:

По поводу отчаянного по своей смелости флеш-моба в защиту Telegram "запусти в окно бумажный самолетик в 19:00 вечера" предлагаю еще более радикальный до революционности флэшмоб "сложи пальцами фигу в кармане в полночь" - испугаем власть волной всеобщего народного гнева!

Сергей Кальварский:

Бумажные самолетики -это прекрасно. Ярость, борьба, солидарность, протест. Но все же недостаточно. Нужно еще вечером в 21.00 показать выключенному ТВ средний палец ( фак) и тихонько прошептать - <хрен> вам всем. Но только при выключенном телике, а то мало ли что.

Александр Копылов:

А можно не только анонимно пускать самолетики из форточек в поддержку Дурова. Можно в морской бой поиграть против украденных выборов. Сказочку написать в поддержку брата Навального. Ну и классическое, уточек в ванной попускать против коррупции.

Российский протест не просто суров, он беспощаден.

Ирек Муртазин:

Увидят из Кремля в небе над Москвой миллионы бумажных самолетиков, буревестников революции, взбзднут праведного народного гнева и разбегутся кто куда… Это же очевидно!

Халимат Текеева:

Можно ли придумать акцию тупее, чем самолетики в поддержку Телеграма? Думаю, скоро увидим, что можно. Но придумать будет непросто.

Иван Панкратов:

Самолётик я не бросил - и с утра Телега только через vpn.

Ох уж это протестное движение.

Аркадий Бабченко:

- Кто мы?

- Либеральная оппозиция!

- Чего мы хотим?

- Свергнуть Путина!

- Что для этого нужно?

- Белые ленточки!

- <Ерунда>! Не помогло...

- Белые шарики!

- <Ерунда>! Не помогло...

- Креативные плакатики!

- <Ерунда>! Не помогло...

- Митинги в загоне!

- <Ерунда>! Не помогло...

- Выборы муниципальных депутатов!

- <Ерунда>! Не помогло...

- Желтые уточки!

- <Ерунда>! Не помогло...

- Самолетики!

- УРА! САМОЛЕТИКИ!

Антон Хоменко:

Вместо самолетика сбросил бомбочку с водой. Так интереснее. Хотел еще дымовуху в подъезде сделать, но ни одной линейки не нашел.

Александр Гутин:

Прекратите писать про то, что самолетики это протест против мракобесия, глупости, тирании и так далее.

Протест это действие, ведущее к изменению ситуации. Или хотя бы к попытке изменения ситуации.

Самолетики <совершенно> ни к чему не ведут. Самолетики всего лишь доказывают, что те кто считают себя не стадом, не такими, как все и так далее, на самом деле и такие, как все, и стадо. Просто с другим пастухом.

Кирилл Лятс:

В детстве в хоре мы пели песню про умирающую от облучения японскую девочку:"тебе я бумажные крылья расправлю, лети мой журавлик к далекой стране..."

Понятно, что все эти самолетики, чистой воды фрондёрство. Фронда осталась в истории куртуазным перформансом принцев с привлечением широких народных масс в качестве группы поддержки.

Так и тут все закончится ничем. Какими-то кулуарными договоренностями Усманова с Дуровым.

И кстати, журавлики девочке не помогли: она умерла.

Роман Могучий:

Сказал же им Павел, «я уже мстил за обиду своих хостеров, больше уже не хочу мстить, — хочу только взять с вас небольшую дань и, заключив с вами мир, уйду прочь». Москвичи же спросили: «Что хочешь от нас? Мы рады дать тебе валюты и нефти». Он же сказал: «Нет у вас теперь ни валюты, ни нефти, поэтому прошу у вас немного: дайте мне от каждого двора по три бумажных самолётика. Вы же изнемогли без интернета, оттого и прошу у вас этой малости». Москвичи же, обрадовавшись, собрали от двора по три бумажных самолётика и послали к Павлу с поклоном. Павел же сказал им: «Вот вы и покорились уже мне и моему дитяти, — идите в город, а я завтра отступлю от него и пойду в свой город». Москвичи же с радостью вошли в город и поведали обо всем людям, и обрадовались люди в городе. Павел же, раздав воинам по бумажному самолётику, приказал привязывать к каждому трут, завертывая его в небольшие платочки и прикрепляя ниткой к каждому. И, когда стало смеркаться, приказал Павел своим воинам пустить самолётики обратно в Москву. И так загорелись, и не было двора, где бы не горело, и нельзя было гасить, так как сразу загорелись все дворы. И побежали люди из города, и приказал Павел хватать их. А как взял город и сжёг его, городских же старейшин забрал в плен, а прочих людей убил, а иных отдал в рабство мужам своим, а остальных оставил платить дань.

И возложил на них тяжкую дань: две части дани шли в Киев, а третья в Вашингтон, и копеечка на Яндекс-кошелёк Бабченко.

Юлия Галямина:

Я вот вспоминаю 2007. Как мы были помоложе и с совсем молодыми организовывали Марши несогласных. Не было тогда никаких фейсбуков , твиттеров и телеграммов. Клеили стикеры, писали на сайтах. Не было одного вождя,который придумывал марши. Собирали оргкомитет и проводили. И никаких самолётиков или белых шариков. Потом такая же стратегия -31. Предельно жестко и предельно смело. А потом все сдулось. Превратилось в белые шарики на площадях. Теперь ужесамолётики из окон.

Настроение такое, что можно возрождать марши несогласных... только некому. Половина в эмиграции. С половиной (нацболами) нас развёл Крым. Ещё часть занимается местным самоуправлением (я, Константин Янкаускас, Илья Яшин) - это лучшая альтернатива. А молодые действуют по призыву, а не самостоятельно. Да и страшно призывать молодёжь действовать самостоятельно. Теперь за это сажают...

Но ощущение, что настало время Маршей несогласных, все равно есть. Уж больно самолетики выглядят беспомощными...

Остап Кармоди:

Дуров генерирует фан не хуже, чем Навальный , но при этом всё делает сам, ходить на митинги не заставляет, деньги не собирает, а раздаёт, у своих сторонников просит только запускать самолётки.

В общем, идеальный лидер для российской оппозиции.

Последний твит - вроде как шутка, но некоторые пишут об этом же вполне серьёзно.

Но дадим слово и защитникам акции





Олег Козырев:

Никто не заметил. А на самом деле Телеграм стал первой большой IT компанией, анонсировавшей акцию протеста. И, заметим, не в онлайне, а офлайн. Да, пусть это только самолетик из окна, но ведь и акция всего на седьмой день блокировки. Интересно что будет на семьдесят седьмой

Юрий Санберг:

Закончатся самолетики – и дальнейший выбор остается небольшим. Либо бумажный пароход, либо буденовка из газеты. «И повторится все, как встарь», - сказал поэт совсем по другому поводу.

Кирилл Мартынов:

Хорошая акция Дурова с бумажными самолетиками, которые надо бросать из окно в поддержку свободного интернета.

Можно заметить, что с точки зрения мобилизации сетевой аудитории работают только очень простые сценарии-инструкции. Бросай кеды на фонари, голосуй за любую другую партию, бумажный самолетик в окно в семь вечера.

Последний сценарий выгрышен в любом случае. Если ты одинок и в соседних окнах ничего такого не видишь, значит ты и есть Сопротивление - об этом тебе намекает серая действительность вокруг. Если тебе больше повезло с районом, то ты, наоборот, наблюдаешь единение и гражданский протест. Студенты Вышки, говорят, забросали самолетиками дворы общежитий. Эко-веган Дуров, кстати, тут же просит пойти и убраться.

В лице Дурова российские власти столкнулись с интересной проблемой. Гранды вроде Google, чей главный сайт, кстати, заблокирован в России со вчерашнего вечера (но большинство сервисов пока работает), конечно, в политическом активизме участвовать бы не стали, тем более призывать к нему. Если Google откажется от нейтральности, это может сильно ударить по его рыночным интересам. Одно дело "ценности корпорации", а совсем другое вписываться в конкретные политические кампании в третьих странах.

А вот у Дурова уникальная ситуация - его платформа достаточно крупная, чтобы иметь ресурсы для борьбы, и ему лично очень выгодно быть участником триллера "Нео против агента Жарова" - это позитивно сказывается на ICO грядущей крипотовалюты в мире. По сути, тут власти сглупили - нельзя одновременно уничатожать гордый мессенджер, хвастающийся своей независимостью, и ссориться со всеми правительствами мира. В итоге изобретена машина по переработке политического активизма за свободный интернет в России в деньги инвесторов на Западе. Чем веселее Дуров борется, тем богаче становится.

Инструкция с самолетиком, которая была отправлена 15 млн российским подписчикам Telegram, очень простая. Так что хочется поиронизировать, уже в дежурном ключе. Что теперь заблокирует Роскомнадзор - бумагу, окна?

При этом ключевой политический в этой истории заключается в том, что протест теперь локализован в частном пространстве. Люди не вышли бы за свободный интернет на улицу, даже если бы Дуров попросил. Страшно, холодно, мне что больше всех надо, что ли etc. Это аръергардный бой - граждане заперлись в своих квартирах, и оттуда показывают умеренно неприличный жест начальству. Примерно с таким же успехом в знак протеста можно ругать власти на кухнях. Самолетик Дурова несет нас назад, в те времена, когда публичной политики не было вовсе.

Станислав Яковлев:

Самое смешное, что над идеей запуска бумажных самолетиков в окно сейчас громче всего глумятся такие феноменальные персонажи, у которых очень здравой и полезной идеей считается запуск денег в Навального.

Хотя, если смотреть по сути, разницы абсолютно никакой, разве чтосамолетики дешевле обходятся.

Но если нет разницы, зачем платить больше?