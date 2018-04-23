"Большая семёрка" выступает за жесткий курс в отношении России

Министры иностранных дел стран “Большой семерки“ едины в своей оппозиции агрессивной политике России, но в то же время сохраняют надежду на конструктивный диалог с нею. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 23 апреля, со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника. По мнению представителей G7, встреча которых началась в канадском городе Торонто в воскресенье, действия России угрожают миру и безопасности.

Как сказал агентству высокопоставленный представитель Госдепартамента США, “если Россия хочет, чтобы к ней относились как к великой державе, она должна работать вместе с нами“.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Москву помочь с разрешением кризиса в Сирии. “Мы понимаем, что сирийский конфликт не может быть урегулирован без участия России, но мы ждем от нее конструктивных предложений“, заметил Маас. Запад в своем подходе к Сирии продолжает придерживаться “женевского протокола“, в соответствии с которым президент Башар Асад должен будет уйти.

Саммит "Большой семёрки" состоится в Торонто в начале июня.

Дальнейшие санкции в отношении России на нём коллективно обсуждаться не будут, поскольку Великобритания, Франция, Германия и Италия являются также членами Евросоюза и не могут принимать никаких решений без согласия всех остальных 24 участников ЕС. Однако тема санкций с большой вероятностью будет поднята в ходе двусторонних встреч на саммите в Торонто.