Назад в СССР. Как депутат "Единой России" решил вернуть страну в прошлое

Депутат Государственной думы от "Единой России" Сергей Вострецов внес законопроект, который заставит российскую систему образования оглянуться назад на несколько десятилетий. Вострецов предложил обязать выпускников-бюджетников ВУЗов работать по распределению в государственных учреждениях либо возместить государству деньги за обучение. Каждый выпускник должен отработать ровно столько лет, сколько он учился за счет бюджетных средств. Законопроект депутата должен быть рассмотрен на осенней сессии Госдумы.

В тексте законопроекта депутат объяснил необходимость этой инициативы тем, что выпускники вузов часто сталкиваются с проблемой трудоустройства. Согласно статистике Росстата, на которую ссылается Вострецов, чуть больше половины выпускников не могут найти работу из-за отсутствия опыта.

Это поможет сбалансировать спрос и предложение специалистов на рынке труда

Он также заявил, что для нынешних студентов важна лишь бумага о прохождении практики, а не результат. "Они ее проходят, где возможно эту практику пройти, но только не там, куда пойдут работать и не по своей специальности которую изучают", – написал депутат в пояснительной записке к проекту закона (авторская пунктуация сохранена – РС). Однако из пояснительной записки совершенно неясно, на основании каких данных автор делает подобный вывод.

Вострецов предложил перенести опыт Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ и ФСО на все министерства. Он считает, что если силовые структуры планируют заказ на специалистов, то и все остальные структуры смогут это делать. По его мнению, это поможет сбалансировать спрос и предложение специалистов на рынке труда.

Депутат также отметил, что для сокращения безработицы необходимо наладить сотрудничество работодателей и ВУЗов, однако в законопроекте не поясняется, почему это сотрудничество должно быть не на добровольной, а на принудительной основе.

Трудоустройство – это дорога с двусторонним движением. Лучшим выпускникам нужны хорошие условия

На пресс-конференции "Приемная кампания-2018: что ждет абитуриента" представители ВУЗов в ответ на этот законопроект предложили свой вариант взаимодействия учебных заведений и работодателей. Эта модель трудоустройства студентов, напротив, основана на добровольном сотрудничестве. Проректор по учебной работе Московского городского педагогического университета Дмитрий Агранат рассказал про модель целевого обучения студентов. В целом, она работает так же, как и модель целевого поступления, только при целевом обучении работодатель заключает договор со студентом уже во время обучения. То есть работодатель получает возможность выбирать себе будущего сотрудника из лучших студентов, которые показали наиболее высокие результаты.

– И работодатель, естественно, готовит условия для приема таких лучших выпускников, потому что трудоустройство – это дорога с двусторонним движением. Лучшим выпускникам нужны хорошие условия, – говорит Дмитрий Агранат.

Проректор Тюменского государственного университета Иван Романчук тоже не оценил инициативу депутата Вострецова.

Если он организовал свой бизнес, почему он должен отрабатывать в государственной бюджетной сфере?

– Я думаю, что это не совсем правильное решение, потому что не ВУЗ должен быть готов, а работодатель, – сказал Романчук. – А во-вторых, какая разница, какими взносами человек платит в бюджет деньги? Если он организовал свой бизнес, устроил туда людей и отчисляет налоги, почему он должен отрабатывать в государственной бюджетной сфере? Он таким образом вносит свой вклад в развитие нашего государства.

Безусловно, в первую очередь эта инициатива затрагивает студентов, чья жизнь может кардинально измениться в случае принятия закона Вострецова. Радио Свобода поговорило со студентами МГУ и узнало, что они думают об обязательном распределении, и готовы ли вернуть государству деньги за обучение.

Большинство опрошенных не поддержали эту идею, потому что она нарушает их право на свободный выбор. Лишь немногие считают этот законопроект полезным, так как он мог бы решить проблему трудоустройства выпускников.

– У всех будет место, где можно будет работать. Но, с другой стороны, это будет обязательство, которое нужно будет выполнять. Это нарушение своего рода свободы, – говорит студент МГУ.

Студентка МГУ, приехавшая из Белоруссии, рассказала, что на ее родине не очень довольны системой обязательного распределения –потому что за работу в государственных учреждениях обычно мало платят.

– Я думаю, это ужасно, – рассказал один из студентов. – Потому что не оставляет никакой свободы выбора для студента, который одиннадцать лет учился в школе, потом поступил на бюджет, и тут тоже трудится, чтобы не вылететь. И после этого еще идти работать на госучреждение… Это как-то сложно для понимания.

Никто из опрошенных студентов не смог бы возместить государству стоимость своего обучения. Лишь один студент предположил, что смог бы это сделать, взяв несколько кредитов в дополнение к уже имеющийся ипотеке.

Руководитель Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон считает, что у нового законопроекта нет шансов в нынешней России. Распределение выпускников было возможным в советское время, потому что в стране существовала плановая экономика, и вся система высшего образования работала на обеспечение военно-промышленного комплекса рабочими кадрами. Но сейчас в условиях рыночной экономики этот механизм уже не сможет работать.

Работа – это своего рода брак. Он должен быть по любви

– К тому же распределение предполагает, что и работодатели, и выпускники будут устраивать друг друга, – говорит Владимир Гимпельсон. – Но в жизни такого не бывает. Если аналогичным образом распределять невест и женихов, сколько семей будут счастливыми? Так же и здесь, потому что работа – это своего рода брак. Он должен быть по любви. В ином случае союзы между работниками и работодателями будут быстро распадаться. В итоге вся экономика будет страдать. Кроме того, выпускники университетов – свободные люди, они должны иметь право выбирать ту работу, которую они хотят.

Гимпельсон также отметил, что средства, на которые учатся студенты, это все же деньги не государства, а налогоплательщиков. Население платит налоги, а государство за эти деньги создает условия для получения образования.

Если человек не хочет работать врачом, то я не хочу к такому человеку идти лечиться

– Из-за принудительного распределения выпускников государство будет нести дополнительные убытки, – продолжает Владимир Гимпельсон. – Их сложно посчитать, но они, без сомнения, будут. Какая экономическая выгода от того, что поликлиники или школы будут получать сотрудников, которые не хотят там работать? Если человек не хочет работать врачом, то я не хочу к такому человеку идти лечиться. Точно так же я бы не хотел отдать своих детей учителю, который в школе работает только потому, что его туда насильно загнали.

По мнению Гимпельсона, государственные учреждения просто не смогут трудоустроить то количество выпускников, которое страна получает каждый год. Весь бюджетный сектор составляет примерно 15 миллионов человек, и каждый год обновляется лишь незначительная часть этого сектора. Он также считает, что на самом деле серьезной проблемы трудоустройства выпускников не существует.

Количество молодых людей на рынке труда будет сокращаться, и каждый молодой человек уже лет через десять будет на вес золота

– Когда люди хотят работать, они находят работу, – говорит Гимпельсон. – Молодежная безработица всегда более высокая, но это отчасти результат особенностей статистических подсчетов. Показатель безработицы – это соотношение абсолютного числа безработных в данной возрастной группе на общее число занятых и безработных в этой группе. Так как молодые люди еще учатся, в их возрастной группе занятость низкая. Поэтому результаты расчетов дают нам ощущение высокой безработицы. На самом деле это статистическая фикция. Если мы заглянем в ближайшее будущее, то увидим, что в силу демографии количество молодых людей на рынке труда будет сокращаться, и каждый молодой человек уже лет через десять будет на вес золота.

У законопроекта депутата Вострецова практически нет шансов на выживание: фракция "Единая Россия" не поддержит этот законопроект, – сообщается на сайте партии.

"Законопроект не был обсужден во фракции, и внесен без уведомления координационного совета по законопроектной деятельности. Поэтому поддержки иметь со стороны фракции он не будет", – заявил заместитель руководителя фракции Андрей Исаев.