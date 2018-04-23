Павел Дуров анонсировал новую акцию в поддержку Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров предложил провести новую акцию с запуском бумажных самолетиков в поддержку мессенджера 29 апреля. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

Накануне по всей России прошла акция против блокировки мессенджера. Российские пользователи Telegram выпустили из окон бумажные самолетики. "Огромное спасибо жителям десятков городов России за поддержку свободного интернета", - написал Дуров. Видеозаписи с этой акции он предложил публиковать с хэштегом #sundaypaperplane.

13 апреля Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram и постановил немедленно ограничить доступ к мессенджеру за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.

16 апреля провайдеры приступили к исполнению этого решения. Борясь с обходом блокировок, Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, в том числе Amazon, Google и Microsoft. На утро 23 апреля, из-за этого были заблокированы около 18 миллионов IP-адресов, что привело к сбоям в работе ряда онлайн-сервисов.

Первая акция с запуском бумажных самолетиков в поддержку Telegram прошла16 апреля рядом со зданием Федеральной службы безопасности в Москве. 12 участников акции задержали. Двоих -участницу группы Pussy Riot Марию Алехину и активиста Дмитрия Энтео суд приговорил к 100 часам обязательных работ.