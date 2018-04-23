От ФСИН потребовали 13 миллионов рублей за избиение осужденных

От Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) требуют 13 миллионов рублей за избиение несовершеннолетних осужденных в Белореченской воспитательной колонии в Краснодарском крае. Иск о компенсации морального вреда подали четверо пострадавших подростков, а также мать несовершеннолетнего заключенного, который скончался после избиений. Еще один пострадавший не смог обратится с жалобой, поскольку у него нет паспорта.

Интересы истцов представляет Андрей Сабинин, адвокат правозащитной организации "Зона права". Он отмечает, что сумма компенсации взята из практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). "В России нет логики в назначении подобного рода компенсаций", – заявил Сабинин газете "Коммерсантъ". Иск направлен в Белореченский районный суд.

В ноябре 2015 года сотрудники Белореченской воспитательной колонии устроили так называемую "прописку" новоприбывшим осужденным, жестоко избив их. Пятеро подростков получили травы, 16-летний Виталий Поп был доставлен с черепно-мозговой травмой и через несколько дней скончался. В 2017 году суд приговорил десятерых сотрудников воспитательной колонии к срокам от двух с половиной до одиннадцати лет лишения свободы. Организатором избиения подростков в материалах дела был назван бывший начальник колонии Владислав Иванов.