Роскомнадзор заблокировал адреса сервиса защиты от ботов re:Captcha

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации IP-адреса Google, отвечающие за сервис re:Captcha – используется для того, чтобы отличить человека от программы-робота. В результате у некоторых сайтов в России возникли затруднения с работой форм для регистрации и входа, на которых использовался сервис "Вы не робот?".

Кроме того, с блокировками Роскомнадзором, по предварительной информации, связаны и сбои в работе на территории России Youtube.com и Gmail.

13 апреля Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram и постановил немедленно ограничить доступ к мессенджеру, который отказался предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.

Борясь с обходом блокировок, Роскомнадзор начал блокировать миллионы IP-адресов, в том числе Amazon, Google и Microsoft. Из-за блокировок адресов Google у российских пользователей возникли проблемы с доступом к главной странице поисковика (google.com), а также ряду сервисов, в том числе к Google Карты и Google Переводчик. В Роскомнадзоре объяснили внесение адресов Google в реестр тем, что компания "в нарушение вердикта суда" позволяет пользоваться своими адресами мессенджеру Telegram.