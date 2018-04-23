Пианист и дирижер Баренбойм вернул премию "Эхо" в знак протеста

Пианист и дирижер Даниэль Баренбойм и оба возглавляемых им оркестра – государственная капелла Берлина и арабо-израильский оркестр молодых музыкантов West-Eastern Divan Orchestra вернули свои премии "Эхо" в знак протеста против присуждения премии рэперам Kollegah und Farid Bang. По мнению Байренбойма и его коллег, альбом рэперов содержит антисемитские, гомофобные и другие "унижающие людей тексты", а реакция оргкомитета премии "Эхо" "весьма невнятна".

До этого свои премии "Эхо" вернул известный немецкий рок-музыкант и актёр Вестернхаген. В заявлении Баренбойма, в частности, говорится, что "свобода мнений и свобода творчества относятся к важнейшим достижениям открытого демократического общества". Однако в заявлении отмечается, что любой свободе сопутствует и ответственность, в частности, ответственность в уважении достоинства других людей.

"Это убеждение является основой моих мыслей гражданина и моей работы в искусстве. Антисемитизм, гомофобия, ненависть к женщинам - мизогини́я, презрения к предположительно слабым или к тем или иным меньшинствам являются злоупотреблением свободой, к которому мы, как общество, не имеем права относиться с терпимостью. Мы обязаны возвышать свой голос против подобных явлений, и не имеем права их поддерживать и таким образом усиливать, а давая им премии, еще и легитимировать. В противоположность этому мы должны сегодня больше, чем когда-либо бороться за человечность взаимное уважение и сочувствие", - говорится в заявлении Баренбойма.

С критикой рэперов и оргкомитета, присуждающего премии, выступили многие германские музыканты, в частности, звезда поп-музыки исполнительница шлягеров, рекордсменка по числу премий "Эхо" русская немка по происхождению Хелена Фишер.

"Эхо" считается престижной германской музыкальной премией, вручаемой за лучшие записи года в различных номинациях от классики до рэпа. Она существует с 1992 года.