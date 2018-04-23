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ФРГ: соглашение по ядерной программе Ирана необходимо сохранить

Глава МИД ФРГ Хайко Маас

Лидеры Германии и Франции намерены призвать президента США Дональда Трампа не выходить из ядерного соглашения с Ираном. С таким заявлением выступил в понедельник министр иностранных дел Германии Хайко Маас в Торонтое, где встречаются главы МИД государств Большой семёрки.

Ранее президент Трамп назвал 12 мая нынешнего года в качестве крайнего срока, когда должны быть устранены "дефекты" ядерного соглашении с Ираном, подписанного в 2015 году. В противном случае Трамп намерен отказаться от продления срока, на который отменены американские санкции против Ирана. Об этом сообщает "Голос Америки".

Многостороннее международное соглашение, подписанное в 2015 году ведущими мировыми державами с Ираном, освободило Тегеран от санкций – в обмен на свертывание ядерной программы.

В минувшее воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции нет "плана Б" в связи иранской ядерной программой на случай выхода США из многостороннего соглашения с Тегераном. Поэтому, считает президент Франции, Вашингтону следует оставаться участником соглашения до тех пор, пока не появится лучшее решение. В понедельник начинается трёхдневный визит Эммануэля Макрона в США. В повестке дня переговоров с Дональдом Трампом, в частности, и иранская ядерная программа.

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