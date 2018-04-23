Автокефальная УПЦ: кто против?

Святой и Священный синод Вселенского патриархата в Константинополе начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко. Накануне Синод принял к рассмотрению обращение главы государства к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине, а также постановление Верховной Рады в его поддержку и соответствующие обращения иерархов украинских православных церквей – УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Еще одна церковь – УПЦ Московского патриархата, часть Русской православной церкви, – раскритиковала такую инициативу украинских властей. Отдел внешних церковных связей Московского патриархата опубликовал 21 апреля заявление, в котором назвал обращение президента Украины и парламента к патриарху Варфоломею "превышением власти".

Выступая 19 апреля в Верховной Раде, Петр Порошенко сравнил создание независимой от Москвы украинской церкви со стремлением государства вступить в Европейский союз и НАТО и заявил, что “это вопрос нашей безопасности и обороны в гибридной войне, потому что Кремль рассматривает российскую церковь как один из ключевых инструментов влияния на Украину”. Ожидается, что решение о возможности получения автокефалии для украинской православной церкви может быть принято в Константинополе к 1030-летию крещения Киевской Руси, то есть до 28 июля нынешнего года.

Ситуацию обсуждают церковный журналист Сергей Чапнин, гражданский активист Ярослава Мищенко, историк церкви Сергей Бычков, религиовед Роман Лункин, эксперт Всемирного русского народного Собора Александр Рудаков.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.