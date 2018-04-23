Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Пашинян: новый премьер-министр будет выбран в течение недели

Ереван, площадь Республики, 23 апреля 2018

На прошедшем сегодня вечером на площади Республики в Ереване многотысячном митинге лидер протестного движения, оппозиционный депутат Никол Пашинян представил требования протестующих, отметив, что выборы нового премьер-министра должны состояться "в течение недели", сообщает Радио Азатутюн.

Никол Пашинян повторил пункты программы мирной смены власти в Армении. Он отметил, что первый пункт этой программы, а именно отставка Сержа Саргсяна с поста премьер-министра, уже является свершившимся фактом. Согласно второму пункту программы, в течение недели Национальное собрание должно выбрать представителя народа премьер-министром, после чего будет сформировано временное правительство.

Что касается досрочных парламентских выборов, то, согласно Пашиняну, они должны быть проведены в "по возможности самые короткие логичные сроки".

Пашинян также сообщил, что в среду, 25 апреля, в 11 часов утра в гостинице "Марриотт Армения" продолжатся переговоры "вокруг повестки мирной передачи власти в Армении" с исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG