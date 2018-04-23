Пашинян: новый премьер-министр будет выбран в течение недели

На прошедшем сегодня вечером на площади Республики в Ереване многотысячном митинге лидер протестного движения, оппозиционный депутат Никол Пашинян представил требования протестующих, отметив, что выборы нового премьер-министра должны состояться "в течение недели", сообщает Радио Азатутюн.

Никол Пашинян повторил пункты программы мирной смены власти в Армении. Он отметил, что первый пункт этой программы, а именно отставка Сержа Саргсяна с поста премьер-министра, уже является свершившимся фактом. Согласно второму пункту программы, в течение недели Национальное собрание должно выбрать представителя народа премьер-министром, после чего будет сформировано временное правительство.

Что касается досрочных парламентских выборов, то, согласно Пашиняну, они должны быть проведены в "по возможности самые короткие логичные сроки".

Пашинян также сообщил, что в среду, 25 апреля, в 11 часов утра в гостинице "Марриотт Армения" продолжатся переговоры "вокруг повестки мирной передачи власти в Армении" с исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном.