В Торонто автомобиль наехал на пешеходов, есть жертвы

В канадском городе Торонто автофургон выехал на тротуар – по предварительным официальным сведениям, пострадали от восьми до десяти человек. Однако, неофициальные источники говорят, по крайней мере, о двоих погибших.
Водитель машины задержан, о его имени, возрасте и мотивах полиция пока ничего не сообщает. Также ничего не известно о тяжести ранений пешеходов.
Очевидцы в "Твиттере" сообщают, что видели на месте происшествия тела жертв наезда автомобиля.
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