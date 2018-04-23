В Торонто автомобиль наехал на пешеходов, есть жертвы

В канадском городе Торонто автофургон выехал на тротуар – по предварительным официальным сведениям, пострадали от восьми до десяти человек. Однако, неофициальные источники говорят, по крайней мере, о двоих погибших.

Водитель машины задержан, о его имени, возрасте и мотивах полиция пока ничего не сообщает. Также ничего не известно о тяжести ранений пешеходов.

Очевидцы в "Твиттере" сообщают, что видели на месте происшествия тела жертв наезда автомобиля.