Страны "Большой семёрки" готовы ужесточить санкции против России

Министры иностранных дел государств "Большой семерки" заявили о готовности расширить санкции в отношении России, если того потребуют действия Москвы. Об этом говорится в совместном заявлении министров, опубликованном по итогам встречи в Торонто.

Срок действия санкций за нарушение территориальной целостности Украины "неразрывно связан" с "полным и безоговорочным" выполнением Россией минских соглашений. Эти санкции могут быть отменены только в том случае, если Москва по-настоящему выполнит свои обязательства,подчеркнули главы МИД стран "Большой семерки". Они также назвали "деградирующей" ситуацию с правами человека в аннексированном Россией Крыму и обвинили российские власти в злоупотреблениях на полуострове. Помимо этого министры иностранных дел "Большой семёрки" призвали Россию прекратить "дестабилизирующее поведение" и "вмешательство в демократические системы других стран" и следовать международным обязательствам.

Ранее британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что страны "Большой семёрк" создадут специальную группу для отслеживания "враждебного поведения" России.

В то же время в разрешении региональных и глобальных конфликтов "Большая семерка" продолжит искать возможности для диалога с российской стороной. Москва должна быть "конструктивным партнером", считает исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан.

Встреча министров иностранных дел стран "Большой семёрки" проходила в Торонто с 21 по 23 апреля. В ней принимали участие главы МИД Канады, США, Германии, Великобритании, Японии, Франции и Италии.

12 марта Европейский союзпродлил еще на полгода санкции в отношении России, которые были введены в 2014 году из-за российской аннексии Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе.