Торонто: число жертв наезда на пешеходов возросло до 10

Число погибших при наезде автофургона на пешеходов в канадском городе Торонто выросло до 10. Ещё 15 человек получили ранения, заявили в местной полиции. Ранее сообщалось о девяти погибших.

Водитель машины задержан. Это – 25-летний Алек Минассиан. В его профиле в социальных сетях говорится, что он — студент в местном колледже Сенека. Судя по всему, он совершил наезд на пешеходов преднамеренно, хотя его мотивы остаются неясными. Как сообщают очевидцы, водитель на большой скорости ехал по тротуару, сбивая людей. Начальник городской полиции Марк Сондерс сообщил, что Минассиан ранее не был известен полиции и не связан ни с какой террористической группировкой.

​Расследование продолжается. Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в американских службах безопасности, полиция считает теракт основной версией инцидента в Торонто.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал произошедшее "трагическим и жестоким нападением".

7 апреля в германском городе Мюнстере был совершен наезд на автомобиле на посетителей уличного кафе. Погибли три человека, около 30 пострадали. Подозреваемый виновник инцидента застрелился.

В апреле прошлого годав центре Стокгольма гражданин Узбекистана Рахмат Акилов на угнанном грузовике въехал в толпу. Пять человек погибли, еще 15 пострадали. На заседании суда он заявил, что совершил намеренный наезд, чтобы "внести вклад в поддержку" террористической организации "Исламское государство".