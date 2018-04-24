Визит Матвиенко в Боснию проходит при усиленных мерах безопасности

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Боснию и Герцеговину призвала упразднить международную администрацию, которая действует с момента окончания войны 1992-1995 годов и выступила против расширения НАТО на Балканах. Первая поездка Матвиенко в Боснию и Герцеговину проходит при исключительных мерах безопасности.

Так, во вторник в Баня-Луке (столице Республики Сербской БиГ) во время пребывания Матвиенко ограничено движение транспорта. Гражданам рекомендовано не посещать центр города, не носить рюкзаки и большие сумки, иметь при себе личные документы, а также не открывать окна. Ограничена работа торговых и увеселительных заведений.

Некоторые наблюдатели связывают визит Матвиенко прежде всего с поддержкой президенту Республики Сербской Милораду Додику на предстоящих этой осенью выборов. Додика считают одним из основных партнеров Кремля на Балканах. Сам он часто подчеркивает свои "союзнические" связи с Москвой, хотя и не наделен внешнеполитическими полномочиями. Додика, поддержавшего аннексию Крыма, регулярно принимает президент Владимир Путин. Российские власти никогда не осуждают его сепаратистские заявления. Он удобен Москве как критик политики Евросоюза и НАТО.

Недопустимость расширения НАТО на Балканах – один из основных акцентов во время визита Матвиенко. "Мы выступаем против попыток прочерчивания в регионе новых разделительных линий. Недавнее присоединение (2017) Черногории к НАТО против воли практически половины граждан этой страны стало грубейшим нарушением основополагающих принципов демократии", - сказала Матвиенко во время выступления в понедельник в Парламентской ассамблеи в Сараеве. По ее словам, сейчас "такой же опасный эксперимент пытаются проделать с Македонией". И Македония, как и Босния и Герцеговина уже многие годы являются кандидатами в НАТО.

Матвиенко возложила цветы к Вечному огню и памятной доске, посвященной российскому дипломату Виталию Чуркину. Память российского дипломата увековечили в 2017 году в Восточном Сараеве мраморной доской на постаменте с портретом Чуркина и надписью на русском языке "Спасибо за русское Нет!"

Так местная сербская общественность выразила благодарность России за решение заблокировать в 2015 году проект резолюции Совета Безопасности ООН с осуждением геноцида в Сребренице. В июле 1995 года вооруженные формирования боснийских сербов убили около восьми тысяч мусульман.

Современное устройство Боснии и Герцеговины определено Дейтонским мирным соглашением 1995 года. Страна состоит из двух образований (энтитетов) Федерации БиГ и Республики Сербской, каждый из которых обладает значительной автономией.