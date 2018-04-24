Финляндия свернула эксперимент с безусловным базовым доходом

Правительство Финляндии решило свернуть начатый в 2017 году эксперимент по выплате так называемого безусловного базового дохода. По завершении двух лет эксперимента в конце 2018 года он не будет продолжен.

Суть эксперимента заключалась в том, что около 2 тысяч безработных получали ежемесячно по 560 евро. При этом они теряли право на получение пособия по безработице или каких-либо иных социальных выплат. Получение базового дохода при этом не было препятстсвием для того, чтобы они устраивались на временную работу.

Сторонники концепции безусловного базового дохода выступают за то, чтобы государство ежемесячно выплачивало определенную сумму каждому гражданину - взамен социальных пособий и прочих выплат. Тем самым, по их мнению, с одной стороны, государство гарантирует всем прожиточный минимум, с другой - сэкономит существенные средства, выделяемые на соцобеспечение.

В 2016 году эта концепция была отвергнута на референдуме в Швейцарии. О причинах, почему правительство Финляндии свернуло эксперимент, не сообщается.