Guardian: на Западе размышляют, как обойти российское вето по Сирии

Страны Запада обсуждают возможность обойти российское вето в Совете Безопасности ООН по вопросу о химическом оружии в Сирии, представив соответствующий проект резолюции на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на дипломатические источники.

Правила ООН предусматривают возможность в исключительных случаях, когда речь идет о международном мире и безопасности, выносить вопросы, которые неспособен разрешить Совет Безопасности, на рассмотрение Генеральной ассамблеи, участниками которой являются все 193 государства-члена ООН. Для этого необходимо, чтобы такое решение поддержали 9 из 15 членов Совета Безопасности, а затем две трети стран-участниц Генеральной ассамблеи. Права вето в Генеральной ассамблее ни у кого нет.

США, Британия и Франции настаивают на принятии резолюции, которая бы устанавливала механизм установления виновных за использование химического оружия в Сирии привлечения их к ответственности. После предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума, в которой обвиняют правительственные войска, Россия, однако, заблокировала принятие соответствующей резолюции. До этого Россия более 10 раз накладывала вето на различные проекты резолюций, связанные с сирийским конфликтом.

В Сирии сейчас работают эксперты Организации по запрещению химического оружия, однако они могут лишь установить, была ли химическая атака или нет, но не виновных в ней.

Официальный Дамаск и Россия утверждают, что химатака в Думе была постановкой с целью заставить страны Запада вмешаться в сирийский конфликт.

Как пишет The Guardian, идея обойти российское вето обсуждается среди западных дипломатов, пока решение о дальнейших действиях не принято. Еще один возможный вариант - попытаться все же достичь компромисса в Совете Безопасности. Представители всех 15 стран-членов Совбеза обсуждали возможные шаги, собравшись на юге Швеции в минувшие выходные.