Роскомнадзор увидел экстремизм в колонке "Псковской губернии"

Газета "Псковская губерния" получила предупреждение от управления Роскомнадзора по Псковской области за распространение материала, "содержащего признаки экстремизма". Таковые ведомство усмотрело в авторской колонке Светланы Прокопьевой "Нет, это не выборы".

Роскомнадзор не уточняет, какие именно слова публикации цензоры посчитали экстремистскими, но напоминает, что "к экстремизму отнесено публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего должность Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих обязанностей деяний экстремистского характера".

Как предположил главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин, Роскомндазор мог иметь в виду фразу: "...этот спор будет продолжаться и после того, как Путин переутвердит себя в должности".

– Само предупреждение абсолютно глупое и притянутое за уши. В документе даже не указана конкретная фраза, которая якобы содержит признает экстремизма, – прокомментировал письмо Денис Камалягин корреспонденту Радио Свобода. – Конечно, полная ерунда, и связано это либо с большой читаемостью текста, либо с общим желанием оказывать давление на нас. Что дальше? Возникло желание это решение оспорить, я подумаю об этом.

Газета "Псковская губерния" выходит в свет с августа 2000 года. Долгое время ее издателем и главным редактором был известный оппозиционный политик Лев Шлосберг. Широкую известность газета получила летом 2014 года, когда первой опубликовала фотографии, подтверждающие гибель псковских десантников во время конфликта в Донбассе. Денис Камалягин занял должность главного редактора в октябре 2014 года.