Кадыров вновь подверг критике регистрацию браков в ЗАГСе

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что ЗАГС придуман "для коварных целей".

"Для чего нужен ЗАГС? Для того, чтобы, когда они разведутся, растаскивали имущество. <...> ЗАГС – это первый шаг, сделанный законом для того, чтобы разрушить семью", – сказал Рамзан Кадыров, сообщает "Коммерсант". Глава Чечни добавил, что не собирается поднимать вопрос о законодательном разрешении многоженства. "Всевышним дано разрешение иметь четыре жены".

Рамзан Кадыров ранее уже выступал с критикой ЗАГСов. В интервью международному российскому телеканалу RT в апреле 2017 года он говорил, в частности, что регистрация брака "разрушает семью". В интервью "Интерфаксу" в 2015 году Кадыров заявил, что "многоженство – это очень хорошо, а иметь много любовниц – плохо".