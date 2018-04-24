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Мэрия не разрешила Навальному провести акцию "Путин нам не царь"

Алексей Навальный

Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию Навального "Путин нам не царь" на Тверской улице или на других площадках, сообщил Алексей Навальный в Телеграме. По его словам организаторы акции не согласны с отказом и 5-го мая намерены выйти на Тверскую.

Ранее власти разных городов России отказались согласовывать акции сторонников Навального – в Тюмени, Ростове-на-Дону, Перми, Уфе и Рязани.

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