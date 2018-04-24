Мэрия не разрешила Навальному провести акцию "Путин нам не царь"

Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию Навального "Путин нам не царь" на Тверской улице или на других площадках, сообщил Алексей Навальный в Телеграме. По его словам организаторы акции не согласны с отказом и 5-го мая намерены выйти на Тверскую.

Ранее власти разных городов России отказались согласовывать акции сторонников Навального – в Тюмени, Ростове-на-Дону, Перми, Уфе и Рязани.