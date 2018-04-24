Клерк Минкульта без полномочий хотела продлить арест Серебренникову

Министерство культуры России провело внутреннюю проверку после обращения в суд сотрудника ведомства с просьбой продлить домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, проверка выявила, что подписавшая письмо сотрудница Елена Зайцева не обладала для этого необходимыми полномочиями.

Согласно информации на сайте Министерства культуры, Елена Зайцева работает заместителем начальника отдела судебной работы нормативно-правового департамента.

Кирилл Серебренников обвиняется в хищении 133 миллионов рублей, выделенных Минкультом на проект "Платформа". 18 апреля Басманный суд Москвы продлил сроки домашнего ареста Софье Апфельбаум и Кириллу Серебренникову до 19 июля, Юрию Итину – до 23 мая, Алексею Малобродскому – до 19 июня.

Адвокаты обжаловали продление домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева. По ее словам, жалобу на продление срока содержания под стражей подала и защита бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского. Дата рассмотрения жалоб пока не назначена.

18 апреля Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста Серебренникову и другим фигурантам дела о мошенничестве "Седьмой студии".