Сенаторы США просят банки раскрыть связи с российскими олигархами

В США представители Демократической партии в Сенате потребовали от крупнейших международных банков предоставить информацию о счетах, принадлежащих россиянам, фигурирующим в так называемом "кремлевском докладе"- списке приближенных президента России Владимира Путина. Соответствующее письмо сенаторы Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус разослали трем крупным американским и пяти европейским банкам. Об этом сегодня сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Письмо было отправлено в американские Bank of America, JPMorgan Chase и Citibank, а также в немецкий Deutsche Bank, британские Barclays и HSBC и швейцарские UBS и Credit Suisse. Сенаторы просят, чтобы банки предоставили информацию о том, проводили ли они в последние пять лет проверку, чтобы определить, принадлежат ли какие-либо счета фигурантам "кремлевского списка", и сообщить её результаты. Если банки откажутся предоставлять информацию, сенаторы будут требовать принятия в отношении них более жестких мер, включая государственное расследование.

Инициатива Шахин и Шелдона рассматривается как очередной шаг в кампании давления на Кремль, развернутой американскими законодателями в ответ на агрессивные действия России во всем мире.

30 января министерство финансов США обнародовало "кремлевский доклад" – список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции за вмешательство в выборы в США. В нём 210 имен - все члены правительства России, сотрудники администрации президента, главы госкорпораций, руководители правоохранительных ведомств и олигархи.