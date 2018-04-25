В России в 2017 году всего 0,2% дел завершились оправданием

Российские суды выносят один оправдательный приговор на 446 обвинительных. В 2017 году были оправданы одна тысяча шестьсот человек — втрое меньше, чем в 2013 году. Доля оправданий упала до 0,2 процента, следует из статистики Судебного департамента Верховного суда о состоянии судимости за 2017 год, которую проанализировал РБК.

Согласно этим данным, в прошлом году были осуждены 698 тысяч человек. При этом только 78 процентов дошедших до суда дел в 2017 году завершились обвинительным приговором. Еще 22 процента были прекращены , в основном, из-за того, чтоу них истек срок давности привлечения к уголовной ответственности, или умер подсудимый, или произошла амнистия.

При этом по делам, которые рассматривали с участием присяжных, доля оправдательных приговоров составляет около 10 процентов.



Ранее председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев заявлял о почти трех тысячах оправданных в 2017 году.