Приговор братьям Навальным оставлен без изменений

Президиум Верховного суда России в среду оставил без изменений приговор Алексею и Олегу Навальным по так называемому "Делу Ив Роше". Оппозиционер Алексей Навальный был по нему приговорен к условному сроку, а его брат Олег – к реальному лишению свободы сроком три с половиной года. Сейчас он в колонии.

При этом президиум Верховного суда постановил возобновить дело "для рассмотрения новых обстоятельств".

Решение стало реакцией на постановление Европейского суда по правам человека. В октябре 2017 года ЕСПЧ решил, что российские власти нарушили в ходе процесса в Замоскворецком суде Москвы по делу Навальных статьи Европейской конвенции, которые гарантируют право на справедливый суд.

Братья Навальные были приговорены в декабре 2014 года по обвинению в мошенничестве и легализации незаконных доходов. Сами они вину отрицают и считают обвиненения связанными с политической деятельностью Алексея Навального. При рассмотрении дела в президиуме Верховного суда в среду адвокаты просили отменить приговор и отпустить Олега Навального из колонии. Они были против отправки дела на повторное рассмотрение.

Алексей Навальный назвал решение президиума Верховного суда "демонстративным решением не соблюдать никакие нормы права".