В Земельном суде немецкого города Оснабрюк (Нижняя Саксония) в понедельник, 23 апреля, начался суд над политиком, депутатом городского собрания небольшого населенного пункта Квакенбрюк от Левой партии (Die Linke) Андреасом Маурером. Его, как и еще трех членов собрания от Die Linke, а также одного из членов их семей, обвиняют в фальсификации выборов в совет в августе и сентябре 2016 года. Тогда в результате голосования Die Linke получила невиданный для себя результат при досрочном голосовании по почте – почти 65% голосов избирателей. Всего же Die Linke набрала на выборах в Квакенбрюке 21,6% голосов – больше, чем во многих землях Восточной Германии, где партия традиционно популярнее, чем на западе.

Die Linke – одна из самых "прокремлевских" партий Германии. Многие ее депутаты не раз ездили в качестве наблюдателей на выборы в Крыму и в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Не стал исключением и Маурер, который только в том самом 2016 году побывал в Крыму дважды. В последний раз его видели на аннексированном Россией полуострове буквально на днях, во время Ялтинского международного экономического форума, завершившегося 23 апреля. До этого он пытался провести через городское собрание Квакенбрюка резолюцию о признании аннексии Крыма Россией.

Маурера, родившегося в 1970 году в Карагандинской области Казахстана и переехавшего в Германию лишь в 1988-м, плотно взяли в оборот и российские федеральные телеканалы: он стал завсегдатаем политических шоу, в которых неизменно рассказывал о необходимости признать аннексию Крымского полуострова, "преступлениях нацистской хунты в Киеве", поддержке немецким народом политики российского правительства и лично Владимира Путина, а также о том, как США боятся, что мир "увидит истинную жизнь Крыма". Помимо этого, Маурер постоянно дает комментарии сайтам и YouTube-каналам, близким к проекту "Новороссия" и медиахолдингу Евгения Пригожина.

18 августа 2017 года Маурер участвовал в фестивале "Ночных волков" в Крыму, где сфотографировался с лидером байкеров Александром "Хирургом" Залдостановым и Владимиром Путиным. В интернете можно найти также его фотографии с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, лидером самопровозглашенной "ДНР" Александром Захарченко и другими российскими и пророссийскими политиками.

Голосование по почте – обычная практика в Германии. Интересно, что до того, как заняться политикой, Маурер работал почтальоном. Как считает следствие, он и другие подсудимые подделывали доверенности для заочного голосования, подделывали подписи избирателей в домах престарелых, в том числе людей с болезнью Альцгеймера. Но в основном Маурер и его предполагаемые сообщники раздавали гражданам иностранного происхождения заявки на голосование по почте, а когда те получали бюллетени, заполняли их вместе с ними или за них, пользуясь плохим знанием немецкого языка своих жертв.

Как пишет немецкое издание Neue ​Osnabrücker Zeitung, на выборах в городской совет Квакенбрюка 2632 поданных за Die Linke голосов из 3545 были присланы по почте. После раскрытия мошенничества и состоявшихся в марте перевыборов результат Die Linke снизился с 21,6% до 16,5% и партия лишилась в совете двух депутатских мест.

Osnabrücker Zeitung также сообщает, что одному из подсудимых и коллеге Маурера по партии, депутату городского совета Квакенбрюке Байраму Часиму, на суде потребовался переводчик: оказалось, что выходец из Греции попросту не знает немецкого. Следствие инкриминирует Часиму 20 преступных эпизодов, включая подделку доверенностей и заполнение почтовых бюллетеней для голосования за других людей. Маурер утверждает, что незнание языка не было бы помехой для Часима в осуществлении им депутатских полномочий. В Квакенбрюке проживает большая община греческих мусульман из Фракии.

Суд над Маурером, как ожидается, продлится как минимум до конца мая. За это время судьям предстоит выслушать не менее 50 свидетелей. Сейчас дело рассматривает Земельный суд (Landsgericht, в России такой суд назвали бы "областным"), который может приговорить обвиняемых за подобные преступления к срокам до 5 лет лишения свободы. Адвокаты Маурера и других подсудимых настаивают на переносе рассмотрения дела в административный суд (Amtsgericht) низшей инстанции, где этот срок автоматически сократится более чем в два раза. Представители прокуратуры Германии говорят, что дело было передано в Земельный суд из-за своей важности и большого числа задействованных в нем лиц, как подсудимых, так и свидетелей.

Сам Маурер и его адвокаты пока не дают комментариев о ходе суда, однако в интервью местной немецкой прессе депутат заявляет о своей невиновности. Прокомментировал он происходящее и в интервью "Московскому комсомольцу", сказав, что считает процесс политическим и уверен в своей победе.

В этом же суде в январе 2018 года за схожее преступление судили еще одного местного депутата, Галину Кригер, представлявшую в городском совете Свободную демократическую партию (FDP). Как решил суд, она, как и Маурер, помогала не знающим немецкого языка избирателям заполнять бюллетени для заочного голосования. Из 303 полученных Кригер голосов 204 были поданы по почте. За 5 доказанных случаев фальсификации голосования Кригер приговорили 8 месяцам лишения свободы условно и 4000 евро штрафа. Если апелляционная инстанция не отменит первый приговор, ее лишат депутатского мандата и запретят занимать государственные и выборные должности в течение двух лет.