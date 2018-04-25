Фарфор и недвижимость. Чем владеет семья президента Азербайджана

Дети президента Азербайджана Ильхама Алиева и министра чрезвычайных ситуаций Азербайджана Кямаледдина Гейдарова использовали десятки офшорных компаний для инвестиций в бизнес, дорогую недвижимость и современные отели по всей Европе и Ближнему Востоку, выяснили журналисты из консорциума OCCRP (проект по расследованию коррупции и организованной преступности). Материал подготовлен изданием "Настоящее время".

Расследование проводилось репортерами 18 ведущих мировых изданий после гибели мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции – ее взорвали в собственном автомобиле в октябре 2017 года. Дафна Галиция опубликовала несколько статей о деятельности мальтийского банка Pilatus и первая написала, что он связан и с азербайджанской элитой, и с властями острова. Расследование OCCRP подтвердило, что подавляющее большинство клиентов банка принадлежат к правящей элите Азербайджана.

Среди крупнейших клиентов банка Pilatus были дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла и Арзу. Они же были и конечными бенефициарами нескольких офшорных компаний, рассказали OCCRP три источника.

Бенефициарами других офшорных компаний, связанных с семьей Алиевых, были два сына главы МЧС Азербайджана Кямаледдина Гейдарова, Тале и Ниджат, рассказали те же источники.

Кямаледдин Гейдаров – один из самых влиятельных людей в Азербайджане. Его называют "министром всего важного". С 1995 по 2006 годы он возглавлял таможню страны, и, как утверждалось в утечках Wikileaks, ведомство под его руководством было "чрезвычайно коррумпированно даже по меркам Азербайджана".

Адвокат братьев Гейдаровых заявил, что его клиенты владели компаниями со счетами в банке Pilatus для "ведения легитимного и законопослушного бизнеса". Дочери Алиева не ответили на запрос журналистов.

Дафна Галиция и ее русский источник

Первые сведения об азербайджанских клиентах банка Pilatus журналистка Дафна Галиция получила от россиянки Марии Ефимовой, бывшей сотрудницы этого банка.

Ефимова обвиняла банк в том, что ей не выплатили зарплату, Pilatus выдвинул ответные обвинения – в незаконном присвоении денег. После этого бывшая менеджер рассказала журналистке о переводе 1 миллиона долларов со счета дубайской компании Sahra FZCO, принадлежащей старшей из сестер Алиевых Лейле, офшорной компании жены премьер-министра Мальты Джозефа Муската.

Разразился коррупционный скандал: местное телевидение показало владельца банка Али Садра и топ-менеджера Антониэллу Гаучи, в полночь покидающих офис Pilatus с сумками документов. В 4 утра частный самолет покинул Мальту и приземлился в Баку, после чего направился в Дубаи.

Спустя шесть месяцев после публикации Дафна Галиция была убита. Ее информатор покинула Мальту и укрылась в Греции. 12 апреля Греция отказалась экстрадировать Ефимову.

Зачем Алиевы переводили деньги жене премьер-министра Мальты, неизвестно. Но Джозеф Мускат несколько раз посещал Баку и встречался с президентом Алиевым, при этом формальных протоколов встреч двух лидеров государств не публиковалось. Премьер-министр Мальты также публично защищал выборы, которые проводились в Азербайджане.

Позднее власти Мальты выяснили, что подавляющее большинство из 150 клиентов банка Pilatus принадлежат к правящей элите Азербайджана. Также выяснилось, что многие операции банка были подозрительными. Банк не выяснял происхождение денег, которые переводили политически влиятельные клиенты.

"Многие переводы совершались внутри банка с одного счета на другой без очевидного коммерческого смысла", – говорится в отчете финансовых властей Мальты.

В апреле владелеца Pilatus, гражданина Ирана Али Садра Хашеминеджада обвинили в отмывании денег и обходе санкций. Банковский регулятор Мальты заморозил все активы банка, включая те, что Pilatus обслуживал в интересах клиентов.

Пальма Джумейра и острова в Дубае

Дубайская компания Sahra FZCO – та самая, что платила жене премьер-министра Мальты – владеет отелем и особняками на территории проекта Пальма Джумейра в Дубае. Этот искусственный остров в форме пальмы был построен специально для возведения на нем элитной недвижимости.

Компании Sahra FZCO принадлежит отель Sofitel Palm Resort & Spa – 361 номер и 182 апартамента. Согласно рекламным материалам, у отеля есть эксклюзивный пляж длиной полкилометра, а из его окон открывается потрясающий вид на Дубаи.

Той же фирме принадлежит 17 особняков в самых лучших местах проекта Пальма Джумейра – кончиках "листьев пальмы". Общая стоимость этой недвижимости – около $100 млн. Еще один особняк находится в собственности Palm Fronds, эта фирма записана на "Ильхама Алиева", полного тезки президента Азербайджана. Компания использует тот же почтовый адрес в Дубае, что и его дочери Арзу и Лейла.

В предыдущем расследовании OCCRP говорилось, что семья Алиевых владеет сетью роскошных отелей в Баку и недвижимостью за границей общей стоимостью не менее $100 млн.

Согласно другому расследованию консорциума журналистов, власти Азербайджана отмыли $2,9 млрд.

Согласно данным, полученным OCCRP, девятью особняками на Пальме Джумейре общей стоимостью около $33 млн владеют сыновья главы МЧС Азербайджана Тале и Ниджат Гейдаровы.

Бизнес-империя в Азербайджане

В 2013 году выяснилось, что один из крупнейших холдингов Азербайджана – Gilan Holding – принадлежит двум фирмам, зарегистрированным в Дубае: Sahra FZCO с долей в 51% и Shams al Sahra FZCO с 49%. Согласно данным аудита, конечные владельцы двух структур – сыновья главы МЧС Тале и Ниджат Гейдаровы. Позднее эти данные были удалены.

По официальной версии Кямаледдин Гейдаров основал свой бизнес в 1987 году, до распада СССР, и передал его сыновьям и "старшим менеджерам" в 1995 году, когда получил должность главы таможни (тогда старшему сыну было всего 10 лет). Но журналистам не удалось найти никаких следов бизнеса Гейдарова до того, как он стал чиновником.

Так как компания Sahra FZCO теперь принадлежит дочерям Алиева, журналисты предполагают, что Гейдаровы либо изначально были "прокладкой" для семьи президента, либо передали или продали семье азербайджанского лидера контроль над Gilan Holding.

Французский фарфор и грузинский курорт

Репортеры, изучая документы банка Pilatus, обнаружили, что братья Гейдаровы – также бенефициары французской компании Heritage Collection. Этой фирме принадлежит несколько предприятий, производящих традиционные товары ручной работы.

От лица этой компании Гейдаровы приобрели производителя элитного фарфора JL Coquet, фабрику элитного постельного белья Porthault, и мастерскую Leblon Delienne, которая делает статуэтки героев из мультфильмов.

По словам источников OCCRP, Гейдаровы использовали Pilatus для инвестирования 3,9 млн евро в недвижимость в испанской Марбелье и 2,5 млн евро в грузинский курорт в городе Цхалтубо, где они планируют построить четырехзвездочный отель.

Источники также сообщили, что семья Гейдаровых через доверенных лиц контролирует структуры, которым принадлежит недвижимость в Великобритании и Испании общей стоимостью 40 млн евро.