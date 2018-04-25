ООН: в сирийском Идлибе грозит гуманитарная катастрофа

Представители ООН предупреждают об угрозе гуманитарной катастрофы в сирийской провинции Идлиб - на территории, которую сейчас контролируют различные повстанческие и джихадистские группировки.

Гуманитарную ситуацию в Сирии обсуждают представители около 80 стран на конференции в Брюсселе под эгидой ООН и ЕС. Цель организаторов - собрать около 6 миллиардов долларов на помощь сирийским беженцам и разоренному войной хозяйству Сирии.

По словам главы гуманитарной миссии ООН Яна Эгеланда, в Идлибе сейчас живут более 2 миллионов человек, из них более миллиона 2 - беженцы из других регионов Сирии. В эту провинцию, в частности, выезжали повстанцы и члены их семей с территорий, которые за последнее время перешли под контроль правительственных сил. Эгеланд и специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявили, что возможное наступление армии Башара Асада на Идлиб может привести к многочисленным жертвам среди мирного населения и к гуманитарной катастрофе большего масштаба, чем при взятии восточного Алеппо или осаде Восточной Гуты.

Страны ЕС на конференции в Брюсселе вновь призвали к прекращению огня в Сирии и возобновлении переговоров. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини призвала Россию, Турцию и Иран сделать все для установления прочного перемирия в Сирии, напоминив, что именно это три страны обещали, запуская так называемый "Астанинский процесс". По словам Могерини, сирийская оппозиция готова к переговорам о мире.