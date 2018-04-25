"Репортеры без границ": Россия на 148-м месте в рейтинге свободы прессы

Правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) предупреждает, что нарушения свободы прессы больше не являются прерогативой авторитарных режимов и диктатур.

Группа, находящаяся в Париже, сообщает в своем Индексе свободы печати в 2017 году, опубликованном 25 апреля, о том, что "климат ненависти неуклонно становится более заметным". Индекс ежегодно оценивает уровень свободы прессы в 180 странах.

Эта оценка включает в себя и Соединенные Штаты, чей рейтинг упал на два места до 45 и несколько государств-членов Европейского союза. "Враждебность по отношению к средствам массовой информации, исходящая от политических лидеров больше не ограничивается авторитарными странами, такими как Турция (находится на 157-м месте) и Египтом (161-ое), где "медиа-фобия" проявляется в том, что журналистов регулярно обвиняют в терроризме, и все те, кто не проявляют лояльности властям, произвольно заключаются в тюрьму", - говорится в докладе.

"Все больше демократически избранных лидеров не воспринимают СМИ как неотъемлемую часть демократии, а как противника, к которому они открыто проявляют свое отвращение", - говорится в заявлении. В докладе содержится резкая оценка президента США Дональда Трампа. Он назван "энтузиастом в порке прессы". "Репортеры" отмечают, что Трамп называет журналистов "врагами народа".

Норвегия и Швеция занимали первое и второе места в рейтинге свободы прессы соответственно второй год подряд, а Северная Корея последнее.

"После того, как независимые голоса были задушены в России Владимира Путина (Россия на 148-м месте), Москва расширяет свою пропагандистскую сеть средств массовой информации, таких как RТ и Спутник, а Китай Синь Цзиньпина ( на 176-м месте) экспортирует свою жестко контролируемую новостную и информационную модель в Азию", - говорится в докладе.

Отмечается, что не только деспотические режимы, но и война способствует превращению прессы в некоторых странах в новостные и информационные черные дыры. Это - такие страны, как Ирак (160).

Индекс RSF дал следующие рейтинги другим странам бывшего Советского Союза, Балкан, Южной Азии и Ближнего Востока: Грузия 61, Босния и Герцеговина 62, Хорватия 69, Сербия 76, Косово 78, Армения - 80, Молдова - 81, Украина - 101, Черногория - 103, Македония - 109, Афганистан - 118, Пакистан - 139, Таджикистан - 149, Беларусь - 155, Казахстан - 158, Иран - 164, Узбекистан - 165.