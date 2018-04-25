"Муниципальный сканер": депутат Газзаев связан с фирмой в Испании

Российский футбольный тренер и депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Валерий Газзаев предположительно связан с испанской компанией, зарегистрированной в провинции Малага. К такому выводу пришли волонтеры антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер".

Авторы расследования ссылаются на декларацию о доходах Газзаева за 2017 год, из которой следует, что депутат владеет земельным участком и домом в Испании. При помощи программы поиска в реестрах собственников ЕС и США, волонтеры обнаружили учрежденную в 2011 году испанскую фирму MARCH-MURCH 2011 SL, зарегистрированную в муниципалитете Эстепона. Ее директором является человек по имени Валерий Газзаев.

В расследовании также говорится, что сын Газзаева Владимир с 2018 года якобы занимает пост директора другой испанской компании – VGMO DEPORTES COSTA DEL SOL SL. Она, согласно базе данных, расположена в муниципалитете Марбелья, неподалеку от Эстепоны.

На основании этих данных авторы расследования заявляют, что Валерий Газзаев, прошедший в 2016 году в Госдуму VII созыва, нарушил законодательство и обязан сдать депутатский мандат.

Сам Газзаев, отвечая на вопрос Радио Свобода, назвал "блефом" информацию из расследования "Муниципального сканера".

В середине апреля издание "Советский спорт" назвало Валерия Газзаева самым богатым депутатом Госдумы среди бывших спортсменов. Согласно данным, размещенным на сайте нижней палаты российского парламента, его доход за минувший год превысил 25 миллионов рублей.