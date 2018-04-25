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В Екатеринбурге школьники маршировали по снегу в летней одежде

Екатеринбург (иллюстративное фото)

В Екатеринбурге школьницы, участвовавшие в конкурсе "Смотр строя и песни", маршировали по снегу в юбках и балетках. Фотографии с мероприятия были опубликованы в сообществе "Типичный Екатеринбург" в социальной сети ВКонтакте и вызвали негативную реакцию со стороны пользователей.

Интернет-газета Znak.com связалась с организаторами конкурса, те заверили, что школьники добровольно согласились принять участие в марше несмотря на погоду. В оргкомитете мероприятия не ожидали, что может пойти снег в конце апреля, а полы в помещении, в которое можно было перенести конкурс, находятся в аварийном состоянии.

Патриотический конкурс "Сыны и Дочери Отечества" проходит в нескольких городах России. Одним из партнеров проекта является Министерство обороны России.

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