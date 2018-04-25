Царь дает послабления? Эфир в 19:05

1. Россия собирается ослабить американские анти-санкции
2. Алексею Малобродскому тюремное заключение заменяют домашним арестом
3 Министерство культуры дезавуирует свое ходатайство о продлении меры пресечения Кириллу Серебренникову
Оттепель?
При этом
1. Верховный суд Российской Федерации оставляет в силе приговор ро делу Олега Навальногоо
2. Самому Навальному запрещают провести митинг "Путин нам не царь"
Полуоттепель?
О России в канун инаугурации - политики Дмитрий Гудков, Константин Боровой, Александр Соловьев. Ведущая Елена Рыковцева
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