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Царь дает послабления? Эфир в 19:05

The Economist 28 октября 2017

Полуоттепель в канун инаугурации

1. Россия собирается ослабить американские анти-санкции

2. Алексею Малобродскому тюремное заключение заменяют домашним арестом

3 Министерство культуры дезавуирует свое ходатайство о продлении меры пресечения Кириллу Серебренникову

Оттепель?

При этом

1. Верховный суд Российской Федерации оставляет в силе приговор ро делу Олега Навальногоо

2. Самому Навальному запрещают провести митинг "Путин нам не царь"

Полуоттепель?

О России в канун инаугурации - политики Дмитрий Гудков, Константин Боровой, Александр Соловьев. Ведущая Елена Рыковцева

Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12

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