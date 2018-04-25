Партия "Яблоко" на праймериз в конце мая выберет кандидата в мэры Москвы

Партия "Яблоко" выберет кандидата в мэры Москвы на праймериз в конце мая. Ожидается, что в предварительном голосовании примут участие порядка четырёх тысяч избирателей. Претендовать на выдвижение от "Яблока" могут беспартийные кандидаты демократических взглядов; участие членов других партий запрещено.

Как отметил глава Избирательного штаба "Яблока" Николай Рыбаков, на данный момент в праймериз уже может участвовать политик Дмитрий Гудков. При этом, по данным медиахолдинга РБК, Гудкова не допустят до предварительного голосования, если они не приостановит своё членство "Гражданской инициативе". Гудков в настоящее время не входит в эту партию, но в интервью РБК он отметил, что на съезде "Гражданской инициативы" вступит в нее.

Также медиахолдинг отмечает, что принятая "Яблоком" процедура праймериз не позволит баллотироваться в мэры от этой партии другому оппозиционному политику – главе московского муниципального округа Красносельский Илье Яшину. Он был исключён из "Яблока" еще в 2008 году. Сам Яшин подчеркнул, что готов участвовать в голосовании, если это будут "широкие праймериз". По словам политика, без него и Гудкова голосование будет напоминать "внутрипартийный междусобойчик".