Лидера протестов в Армении Пашиняна выдвинули кандидатом в премьеры

В Армении оппозиционная парламентская фракция "Елк" выдвинула кандидатуру своего лидера Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Для того чтобы занять этот пост, Пашиняну придется заручиться поддержкой 53 депутатов парламента. У партии "Елк" девять депутатов, у другой оппозиционной партии – "Царукян" – 31 голос.

Большинство принадлежит правящей Республиканской партии Армении. Она состояла в коалиции с Армянской революционной федерацией "Дашнакцутюн". В среду, 25 апреля, правящая коалиция распалась.

На фоне политического кризиса в Армении больше двух недель продолжаются массовые протесты, которые привели к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна. Он занимал пост президента Армении 10 лет. Во время своего последнего срока Саргсян провел конституционную реформу, которая расширила полномочия премьера. Вслед за Саргсяном ушло в отставку правительство.

В среду, 25 апреля, сторонники лидера оппозиции Никола Пашиняна возобновили акции гражданского неповиновения. Это произошло после того, как запланированные переговоры между Пашиняном и представителями правящей партии сорвались. Пашинян призвал демонстрантов собраться на площади Республики в Ереване и "закрепить победу бархатной народной революции".