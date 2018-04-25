Макрон в Конгрессе США призвал бороться с фейковыми новостями

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал бороться с фейковыми новостями в интересах защиты демократии. Такое заявление он сделал в конгрессе США, где он находится с государственным визитом.

Макрон также высказался против изоляционизма и национализма. По его словам, подобные крайности "угрожают мировому благополучию". Президент Франции подчеркнул, что торговые войны несут пагубные последствия, и призвал Соединенные Штаты переосмыслить многосторонний подход к вопросам экономического сотрудничества с другими странами.

Во вторник, 24 апреля, Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что Париж и Вашингтон намерены выработать новое соглашение по иранской ядерной программе. В нем, в частности, будут описаны меры по ограничению деятельности тегеранских властей в Сирии, Йемене, Ливане и Ираке.