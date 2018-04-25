Экс-менеджер трубопрокатного завода возглавил Александринский театр

Бывший сотрудник Челябинского трубопрокатного завода стал директором Александринского театра Санкт-Петербурга. Ринат Досмухамедов уже встретился с новым коллективом, сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

Досмухамедов был заместителем генерального директора в московском филиале ОАО "Челябинский трубопрокатный завод". Затем работал топ-менеджером в нескольких коммерческих банках. Он также возглавлял торговое представительство России В США.

Прежний глава Александринского театра Григорий Попов уволился по собственному желанию после пяти лет работы. Он проходит фигурантом дела о мошенничестве.

В марте прошлого года Попову предъявили обвинения в хищении более 50 млн рублей при строительстве стадиона "Санкт-Петербург". По данным следствия, он привлек в качестве субподрядчика на поставку двух видеотабло компанию, заведомо зная, что выделенные ей деньги будут похищены.