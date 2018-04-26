Германия: премия "Эхо" упразднена после скандала и протестов

Вручавшаяся с 1992 года в Германии международная музыкальная премия "Эхо" более не будет присуждаться. Присуждение премии 12 апреля за рэп-альбом с антисемитскими пассажами вызвало протесты, а также и возвраты премии известными музыкантами, среди которых пианист и дирижер Даниэль Баренбойм.

Пианист и дирижер Даниэль Баренбойм и оба возглавляемых им оркестра – государственная капелла Берлина и арабо-израильский оркестр молодых музыкантов West-Eastern Divan Orchestra вернули свои премии "Эхо" в знак протеста против присуждения премии рэперам Kollegah und Farid Bang. По мнению Баренбойма и его коллег, альбом рэперов содержит "антисемитские, гомофобные и другие унижающие людей тексты", а реакция оргкомитета премии "остается невнятной".

До этого свои премии "Эхо" вернул известный немецкий рок-музыкант и актёр Вестернхаген. В заявлении Даниэля Баренбойма, в частности, говорится, что "свобода мнений и свобода творчества относятся к важнейшим достижениям открытого демократического общества". Однако в заявлении отмечается, что любой свободе сопутствует и ответственность, в частности, ответственность в уважении достоинства других людей.

С критикой рэперов и оргкомитета, присуждающего премии, выступили многие немецкие музыканты, в частности, немецкая звезда поп-музыки исполнительница шлягеров, рекордсменка по числу премий "Эхо" русская немка по происхождению Хелена Фишер.

"Эхо" считалась престижной международной германской музыкальной премией, вручаемой за лучшие записи года в различных номинациях от классики до рэпа. Она существовала с 1992 года.