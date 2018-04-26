Власти Белгорода "рекомендуют" беседу со священником перед абортом

Власти Белгородской области заявили, что направление на беседу со священником для пациенток больниц, намеревающихся сделать аборт, необязательно и носит "рекомендательный характер". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Как рассказали изданию в департаменте здравоохранения области, белгородские врачи действительно должны предлагать таким пациенткам побеседовать с духовным лицом. Гинеколог одной из больниц рассказала на условиях анонимности, что "направления на комиссию" выдают во всех медицинских учреждениях города, однако женщины часто отказываются их проходить. В таком случае доктор пишет: "От комиссии отказалась", сказала врач.

Ранее в социальных сетях появилась фотография документа, якобы выданного женщине, которая обратилась в одну из больниц региона за направлением на аборт. В документе говорится о необходимости сначала встретиться со священником. В бумаге упоминается "комиссия по прерыванию беременности", в которой помимо врачей указан "представитель епархии".

Психологи называют подобные "рекомендации" неэтичными.

В сентябре 2016 года патриарх Кирилл поставил подпись под петицией о запрете абортов. Её авторы требуют, в частности, запретить хирургическое и медикаментозное прерывание беременности и противозачаточные средства с абортивным действием. Сборы подписей проводились во многих храмах России.

Согласно январскому опросу социологов "Левада-центра", за последние 20 лет отношение россиян к абортам изменилось. Сегодня 35 процентов россиян осуждают прерывание беременности даже в тех случаях, когда семья не может позволить себе ребенка из-за бедности. В 1998 году подобную точку зрения разделяли только 12 процентов опрошенных.