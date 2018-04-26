Эксперты ОЗХО во второй раз посетили сирийскую Думу

Эксперты Организации по запрещению химического оружия в среду смогли во второй раз посетить сирийский город Дума - место предполагаемой химической атаки 7 апреля. Как говорится в сообщении организации, эксперты посетили одно из мест, где, как утверждают сирийские повстанцы, войска Башара Асада применили химическое оружие, и взяли необходимые пробы, которые будут отправлены на анализ в несколько сертифицированных лабораторий ОЗХО.

В первый раз эксперты смогли посетить Думу 21 апреля. Они так же взяли пробы и опросили предполагаемых свидетелей. С момента прибытия миссии ОЗХО в Сирию до ее первой поездки на место инцидента прошла неделя. США и Франция обвинили Россию в намеренном создании препятствий для визита экспертов в Думу и сокрытии улик. ОЗХО, однако, официально не комментирует эти обвинения.

Страны Запада обвиняют режим Асада в химической атаке в Думе, Дамаск и Россия отрицают сам факт атаки, называя ее "постановкой". В четверг российское представительство в Организации по запрещению химического оружия в Нидерландах намерено провести брифинг с участием нескольких сирийцев, которые якобы были свидетелями событий 7 апреля в Думе и утверждают, что химическое оружие не применялось. В заявлении ОЗХО говорится, что Россию просили отложить брифинг до завершения работы миссии организации в Сирии, однако российские представители отказались.