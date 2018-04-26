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СМИ: прокурор Тульской области подал в отставку после расследования "Свободы"

Прокурор Тульской области Александр Козлов и глава Клинского района Московской области Алёна Сокольская

Источники издания "АиФ в Туле" сообщили журналистам, что прокурор Тульской области Александр Козлов написал заявление об отставке. В настоящее время Козлов находится в отпуске, из которого, согласно источникам издания, не собирается возвращаться.

"АиФ в Туле" также сообщает, что вероятная отставка прокурора может быть связана с проверкой в областной прокуратуре и "компрометирующими публикациями" в СМИ.

Ранее Радио Свобода опубликовало расследование об испанских авуарах Козлова и его жены, главы Клинского района Московской области Алёны Сокольской, которая также ушла в отпуск – эту информацию РС подтвердили в приёмной Сокольской.

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